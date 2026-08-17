به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله کارگاههای تخصصی سینما و رسانه با هدف توانمندسازی فعالان هنری و شبکهسازی بینالمللی در ۹ کشور جهان و ایران برگزار می شود. این رویداد آموزشی که با تمرکز بر انتقال تجربیات فنی و مبانی نظری روایتگری مدرن طراحی شده، بستری برای همافزایی فیلمسازان و بلاگرهای حوزه هنر فراهم کرده است.
در بخش متمرکز این پروژه که به میزبانی جشنواره بینالمللی ۱۰۰ برگزار میشود، چهل فیلمساز و بلاگر از ملیتهای گوناگون حضور دارند. سرفصلهای این دوره با هدایت محسن صابری، سجاد سلیماننژاد و حسین نقوی بر محوریت مستندسازی مدرن، ایدهپردازی در فیلم کوتاه و کاربرد هوش مصنوعی در سینما تدوین شده است تا استانداردهای نوین تولید محتوا به شرکتکنندگان منتقل شود.
شبکه آموزشی این پروژه در سطح بینالمللی اجرا خواهد شد. فاطمه احمدوا در روسیه، فهیم حیدر در پاکستان، رناتو والونی در برزیل، ماریا لارا در آرژانتین، عفنان میر در هند، سیرین خضراوی در تونس و امید سدوعی در اندونزی هدایت کارگاههای تخصصی را در کشورهای میزبان بر عهده دارند. این اساتید با ترکیب دانش فنی و بینشهای فرهنگی، بر تولید محتوای هوشمندانه و روایتهای معناگرا تأکید ویژهای دارند.
این دورههای فشرده که با هدف ایجاد جریانی منسجم از تولیدات هنری طراحی شدهاند، فراتر از کلاسهای آموزشی کلاسیک، در حال شکلدهی به یک شبکه جهانی برای تبیین روایتهای نوین رسانهای هستند. مستندسازی دقیق از فرآیندها، ثبت تجربیات اساتید و گردآوری خروجیهای کارگاهی، علاوه بر ارتقای دانش فنی شرکتکنندگان، بستری پایدار برای تولیدات رسانهای مشترک در آینده فراهم خواهد کرد.
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