به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف گاز، با اشاره به سهم قابل توجه مرغداری‌ها در مصرف انرژی بخش کشاورزی و دامپروری اظهار کرد: اجرای برنامه‌های هدفمند برای کاهش مصرف گاز در این واحدها، علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، زمینه حمایت مؤثر از تولیدکنندگان را نیز فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مرغداری‌های سنتی به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و استفاده از تجهیزات گرمایشی قدیمی با مصرف بالای گاز مواجه هستند، افزود: اصلاح سامانه‌های گرمایشی، بهره‌گیری از تجهیزات کم‌مصرف، عایق‌بندی اصولی سالن‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش هدررفت انرژی در این واحدها است.

استاندار مازندران بر شناسایی مرغداری‌های دارای بیشترین میزان اتلاف انرژی تأکید کرد و گفت: نوسازی تجهیزات گرمایشی و تجهیز این واحدها به سامانه‌های استاندارد از جمله جت‌هیترهای نوین، علاوه بر کاهش مصرف گاز، هزینه‌های تولید را نیز کاهش داده و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال تصریح کرد: مدیریت مصرف در واحدهای تولیدی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن استمرار تولید، از بروز چالش در تأمین انرژی نیز جلوگیری شود.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مکلف به تدوین برنامه‌ای عملیاتی با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرغداران برای ارتقای بهره‌وری انرژی در مرغداری‌های سنتی دانست و اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان از طریق کاهش هزینه‌های انرژی، نقش مهمی در افزایش توان رقابتی صنعت طیور استان خواهد داشت.

استاندار مازندران در پایان بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های حمایتی و تأمین تسهیلات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات گرمایشی مرغداری‌های سنتی تأکید کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف گاز، مسیر توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در صنعت طیور استان را هموار خواهد کرد.