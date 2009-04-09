60 درصد مرغداری های مازندران انرژی را هدر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، محمدرضا مظلومی ظهر پنج شنبه در جلسه اصلاح الگوی مصرف این شهرستان با تاکید بر بازسازی مرغداری های مازندران برای جلوگیری از هدررفتن انرژی اظهار داشت: مرغداری های مازندران سالانه 150 میلیون لیتر نفت گاز مصرف می کنند که بدلیل سنتی بودن این مرغداری ها بخش عمده ای از این انرژی هدر می رود.
وی افزود: مازندران رتبه نخست مصرف نفت گاز در مرغداری های کشور را دارد در حالی که استان خراسان رضوی با بیشترین تولید مرغ کمترین انرژی را مصرف می کند.
به گفته وی، هزار واحد مرغداری غیر مجاز در مازندران فعالیت می کنند که آماری در خصوص میزان مصرف انرژی در این واحدها وجود ندارد.
مظلومی تصریح کرد: خارج کردن سیستم گرمایشی سنتی و جایگزین کردن سیستم مکانیزه گرمایشی در مرغداری های استان شیوه ای موثر در جلوگیری از هدر رفت انرژی است.
مدیر شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی منطقه ساری خاطرنشان کرد: مصرف انرژی برای پرورش هر جوجه در جهان دو تا سه دهم لیتر است که این میزان در مرغداری های ایران به دو لیتر می رسد.
مظلومی میزان یارانه هایی که در بخش انرژی مرغداری های کشور پرداخت می شود را 15 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
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