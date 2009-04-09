60 درصد مرغداری های مازندران انرژی را هدر می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده های نفتی منطقه ساری با بیان اینکه مرغداری های مازندران بیشترین مصرف انرژی در سطح مرغداری های کشور را دارند، گفت: از 1900 مرغداری در استان حدود 60 درصد به دلیل داشتن ساختار سنتی هدررفت انرژی دارند.