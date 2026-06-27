آذربایجان شرقی آماده حضور تاریخی در تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری عصر شنبه در نشست وبیناری ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، استانداران، فرماندهان سپاه و معاونان امنیتی و انتظامی استانهای سراسر کشور برگزار شد، بر ضرورت بسیج همه ظرفیتها و امکانات آذربایجان شرقی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ملی و معنوی این آیین اظهار کرد: وظایف ما در قبال مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، فراتر از مسئولیتهای قانونی و اداری است و باید با تمام توان برای خدمترسانی مطلوب به زائران و شرکتکنندگان اقدام کنیم.
داوری افزود: همه فرمانداران استان موظف شدهاند هماهنگیها و تمهیدات لازم را برای اعزام علاقهمندان به حضور در آیین ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: کمیتههای مختلف ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» در استان باید با سرعت، دقت و جدیت بیشتری برنامهریزیها و اقدامات لازم را دنبال کنند تا زمینه حضور گسترده و تاریخی مردم آذربایجان در این آیین ملی فراهم شود.
وی همچنین بر لزوم انسجام دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و مجموعههای مسئول در برگزاری این مراسم تأکید کرد.
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