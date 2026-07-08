به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای معاونین استانداری بوشهر با تقدیر از حضور باشکوه و آگاهانه جمع زیادی از مردم استان بوشهر در آیینهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و مراسم گرامیداشت در شهرستانهای استان اظهار کرد: حضور پرشور و آگاهانه جمع کثیری از اقشار مختلف مردم، بار دیگر جلوهای از همبستگی، وفاق و سرمایه اجتماعی ارزشمند استان را به نمایش گذاشت و شایسته قدردانی است.
استاندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه رضایتمندی مردم مهمترین سرمایه نظام اداری است، تصریح کرد: همه مدیران و مسئولان استان باید با رویکردی مسئولانه، پاسخگو و مردممحور، ارتقای کیفیت خدمات و تکریم اربابرجوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند تا زمینه افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد مردم بیش از پیش فراهم شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر تکمیل پروژههای هفته دولت خاطر نشان کرد: باید ضمن شتاببخشی در تکمیل پروژههای مذکور، کیفیت طرحها نیز حفظ شود تا از این طریق نیز رضایتمندی مردم فراهم شود.
ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی
استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی علاوه بر اجرای دقیق سیاستهای مدیریت مصرف در مجموعههای تحت مدیریت خود، باید با اطلاعرسانی مناسب و تبیین اهمیت این موضوع، زمینه مشارکت هرچه بیشتر کارکنان و آحاد جامعه را در صرفهجویی و مصرف مسئولانه انرژی فراهم کنند و در این خصوص کارگروهی خاص با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی در مرکز استان و در شهرستان ها، فرمانداران، عهده دار مدیریت و نظارت هستند.
در این نشست، معاونان استاندار و مدیران حاضر، گزارش آخرین اقدامات، برنامهها و چالشهای حوزههای تخصصی خود را ارائه کردند و پیرامون مهمترین مسائل استان، بهویژه مدیریت مصرف انرژی، روند اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی و آمار ثبت شده در سامانه های منتاک و منپاک، خدماترسانی به مردم، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و پیگیری مصوبات پیشین، به بحث و تبادل نظر پرداختند و پیشنهادات خود را در حوزههای کاری مربوطه بیان کردند.
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