۲۰۰۰ نفر از استان بوشهر به آئین تشییع رهبر شهید اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در نشست هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر و مجموعه مدیریتی استان بیان کرد: باید از همه ظرفیت ها برای برگزاری باشکوه این مراسم استفاده شود.
وی از اعزام حدود ۲ هزار نفر از استان برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان بوشهر برای بگرزاری باشکوه این برنامه ها پای کار هستند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: به حول و قوه الهی آیینهای بزرگداشت نیز در مساجد و حسینیهها و میادین شهرها و روستاهای استان پیشبینی شده که جزییات این برنامهها اطلاعرسانی میشود.
نشست هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استان برگزار شد.
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