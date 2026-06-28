به گزارش خبرنگار مهر، وابستگی یک کشور، صنعت یا ناوگان حمل‌ونقل به یک نوع سوخت، در ظاهر نشانه نظم و تمرکز مدیریتی است، اما در واقع می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منشأهای آسیب‌پذیری تبدیل شود. وقتی بخش بزرگی از نیاز انرژی تنها از یک حامل تأمین می‌شود، هر اختلال کوچک در تولید، واردات، پالایش، حمل‌ونقل یا توزیع، به سرعت به یک بحران گسترده‌تر تبدیل می‌گردد. این بحران می‌تواند خود را در قالب کمبود سوخت، جهش قیمت، افت تولید، افزایش هزینه‌های لجستیکی، فشار بر بودجه عمومی یا حتی اختلال در خدمات حیاتی نشان دهد. در چنین وضعیتی، مسئله فقط کمبود فیزیکی سوخت نیست، بلکه زنجیره‌ای از ریسک‌ها شکل می‌گیرد که هم‌زمان بر اقتصاد، امنیت انرژی، محیط زیست و ثبات اجتماعی اثر می‌گذارند. به همین دلیل، مدیریت ریسک ناشی از تک‌محصولی بودن سبد سوخت، صرفاً یک موضوع فنی یا عملیاتی نیست، بلکه بخشی از حکمرانی انرژی و برنامه‌ریزی بلندمدت به شمار می‌رود.

ماهیت ریسک در سبد سوخت تک‌محصولی

نخستین و آشکارترین ریسک، ریسک تأمین است. اگر کل یا بخش عمده تقاضا به یک سوخت وابسته باشد، هرگونه توقف در تولید داخلی، اختلال در واردات، تحریم، نوسان سیاسی، حادثه صنعتی یا محدودیت حمل‌ونقل می‌تواند کل سیستم را تحت فشار قرار دهد. این مسئله در کشورهایی که بخشی از سوخت خود را وارد می‌کنند، شدیدتر است؛ زیرا وابستگی به یک منبع یا مسیر وارداتی، قدرت چانه‌زنی را کاهش می‌دهد و هر شوک بیرونی را به شوکی داخلی تبدیل می‌کند. در نتیجه، امنیت انرژی از یک وضعیت پایدار به شرایطی شکننده بدل می‌شود.

دومین ریسک، ریسک قیمت است. تمرکز بر یک سوخت، مصرف‌کننده را نسبت به نوسان‌های بازار جهانی یا داخلی بسیار حساس می‌کند. اگر قیمت آن سوخت افزایش یابد، جایگزین فوری و کارآمدی در دسترس نیست و هزینه‌ها در کل زنجیره بالا می‌رود. این افزایش قیمت فقط بر خانوار یا مصرف‌کننده نهایی اثر نمی‌گذارد، بلکه بر تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی هم فشار وارد می‌کند. در نتیجه، تورم انرژی می‌تواند به تورم عمومی تبدیل شود و دولت یا شرکت‌ها را ناچار به پرداخت یارانه، مداخله قیمتی یا تحمل زیان‌های سنگین کند.

سومین ریسک، ریسک زیرساخت است. هرچه سیستم به یک سوخت خاص متکی‌تر باشد، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و خدمات پشتیبان نیز بیشتر حول همان سوخت شکل می‌گیرند. این تمرکز باعث می‌شود هر خرابی فنی، آتش‌سوزی، فرسودگی شبکه یا کاهش ظرفیت تعمیراتی، آثار بسیار گسترده‌تری داشته باشد. در سبد متنوع، اختلال در یک بخش را می‌توان با منابع دیگر جبران کرد؛ اما در سبد تک‌محصولی، ظرفیت جبرانی کم است و زمان بازیابی طولانی‌تر می‌شود.

چهارمین ریسک، ریسک سیاست‌گذاری و مقررات است. تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی، مالیات‌های زیست‌محیطی، قواعد واردات، محدودیت‌های صادراتی یا الزامات بین‌المللی می‌تواند ساختار تامین را برهم بزند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که سوخت اصلی آلایندگی بالایی دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا فشارهای جهانی برای کاهش انتشار کربن می‌تواند هزینه‌های آینده را بالا ببرد. بنابراین، وابستگی به یک سوخت، در بلندمدت ممکن است به معنای قفل‌شدن در مسیری باشد که هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی پرهزینه‌تر می‌شود.

راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری

مهم‌ترین راهکار برای مدیریت این ریسک، تنوع‌بخشی واقعی به سبد سوخت است. تنوع‌بخشی به این معنا نیست که همه سوخت‌ها به یک اندازه مصرف شوند، بلکه باید ترکیبی متناسب با نیاز هر بخش طراحی شود. برای مثال، در حمل‌ونقل سبک می‌توان سهم برق، گاز طبیعی یا سوخت‌های کم‌کربن را افزایش داد؛ در تولید برق می‌توان از ترکیب گاز، تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازها استفاده کرد؛ و در بخش‌های صنعتی خاص، سوخت جایگزین باید بر اساس دما، فناوری و هزینه انتخاب شود. تنوع زمانی مؤثر است که امکان جایگزینی در عمل وجود داشته باشد، نه فقط روی کاغذ. به همین دلیل، سیاست‌گذاری باید بر پایه کاربرد نهایی، زیرساخت موجود و هزینه انتقال به سوخت جدید تنظیم شود.

راهکار دوم، ایجاد ذخایر راهبردی و ظرفیت انعطاف در زنجیره تأمین است. ذخیره‌سازی مناسب می‌تواند زمان لازم برای واکنش در برابر اختلال را افزایش دهد و از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. البته ذخایر باید بر اساس تحلیل ریسک تعیین شوند، نه به‌صورت نمادین یا مقطعی. علاوه بر ذخیره، داشتن چند تأمین‌کننده، چند مسیر حمل‌ونقل، و چند قرارداد پشتیبان، ریسک توقف کامل را کاهش می‌دهد. هرچه زنجیره تأمین متنوع‌تر باشد، احتمال اینکه یک رخداد خاص کل سیستم را از کار بیندازد کمتر می‌شود.

راهکار سوم، افزایش بهره‌وری و مدیریت تقاضا است. کاهش شدت مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات، بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌گذاری هوشمند می‌تواند وابستگی کلی به سوخت را کاهش دهد. در بسیاری از موارد، ارزان‌ترین و سریع‌ترین روش کاهش ریسک، تولید یا واردات بیشتر نیست، بلکه مصرف کمتر و کارآمدتر است. هر واحد سوختی که از طریق بهره‌وری صرفه‌جویی می‌شود، همان‌قدر از فشار بر زنجیره تأمین، بودجه و محیط زیست می‌کاهد.

راهکار چهارم، سرمایه‌گذاری در انعطاف‌پذیری فناوری است. تجهیزات و زیرساخت‌هایی که قابلیت استفاده از چند نوع سوخت را دارند، در برابر شوک‌ها مقاوم‌ترند. این موضوع در نیروگاه‌ها، ناوگان حمل‌ونقل، صنایع و سامانه‌های اضطراری اهمیت ویژه دارد. وقتی یک سیستم بتواند در شرایط بحرانی بین چند سوخت جابه‌جا شود، قدرت سازگاری آن بالا می‌رود و احتمال توقف خدمت پایین می‌آید. در کنار آن، توسعه فناوری‌های نو مانند ذخیره‌سازهای برق، سوخت‌های زیستی، هیدروژن یا سامانه‌های هیبریدی می‌تواند در افق میان‌مدت و بلندمدت، تنوع و انعطاف بیشتری ایجاد کند.

راهکار پنجم، حکمرانی مبتنی بر داده و سناریونویسی است. مدیریت ریسک بدون پایش مداوم بازار، موجودی، ظرفیت تولید، وضعیت واردات، رخدادهای ژئوپلیتیکی و شرایط آب‌وهوایی ناقص می‌ماند. باید برای سناریوهای مختلف، از اختلال کوتاه‌مدت تا بحران بلندمدت، برنامه مشخص وجود داشته باشد. این برنامه‌ها شامل اولویت‌بندی مصرف، سهمیه‌بندی اضطراری، جایگزینی موقت سوخت، فعال‌سازی ذخایر و اطلاع‌رسانی شفاف است. آنچه یک بحران سوخت را مهار می‌کند، فقط حجم ذخیره نیست، بلکه سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی نهادی و آمادگی قبلی است.

در نهایت، باید پذیرفت که تک‌محصولی بودن سبد سوخت، بیش از آنکه یک مزیت ساده مدیریتی باشد، نشانه تمرکز خطر است. اقتصاد انرژی سالم، اقتصادی است که در برابر نوسان مقاوم باشد، امکان جایگزینی داشته باشد و در برابر شوک‌های بیرونی بتواند به‌سرعت خود را بازآرایی کند. در چنین چارچوبی، تنوع‌بخشی، بهره‌وری، ذخایر راهبردی و فناوری انعطاف‌پذیر، نه گزینه‌های جانبی، بلکه اجزای اصلی امنیت انرژی هستند. کشور یا سازمانی که امروز برای این موضوع برنامه‌ریزی نکند، فردا ناچار خواهد بود هزینه‌ای بسیار بیشتر برای جبران یک وابستگی قدیمی بپردازد. مدیریت هوشمند ریسک در حوزه سوخت، در واقع سرمایه‌گذاری بر تاب‌آوری آینده است؛ تاب‌آوری‌ای که در شرایط بحران، تفاوت میان اختلال محدود و بحران فراگیر را رقم می‌زند.