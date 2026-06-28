به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلامی مقدم ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در دادگستری میامی از کاهش اطاله دادرسی در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: الکترونیکی کردن سامانه ها به این امر بسیار کمک کرده است.

وی با بیان اینکه ابلاغ های سامانه ثنا امروز در میامی به صورت الکترونیکی انجام می شود، افزود: معضل جدی اطاله دادرسی در این شهرستان دیگر وجود ندارد.

رئیس دادگستری میامی با بیان اینکه سرعت و دقت درزمره مزیت های دادرسی الکترونیک است، گفت: در این روش، مراجعه افراد به دادگستری هم کاهش می یابد.

کلامی با بیان اینکه عمده ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه «ثنا» انجام می‌شود، گفت: این امر به تسریع در فرایندهای اداری و قضایی کمک کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امروز به روتین اداری دستگاه قضایی در میامی بدل شده است، افزود: زمان تعیین وقت رسیدگی نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

رئیس دادگستری میامی با بیان اینکه در بسیاری از پرونده ها شاهد تسریع در رسیدگی قضایی هستیم، گفت: دیگر مانند سابق سیر رسیدگی به پرونده های قضایی طولانی نیست.

کلامی با بیان اینکه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده های قضایی توسط قضات در شهرستان میامی بین یک هفته الی سه هفته است، گفت: در گذشته این میزان به مراتب بیشتر بود.

وی حرکت به سمت تشکیل پرونده‌های تمام الکترونیک و حذف کاغذ از فرآیندهای قضایی را هدف دستگاه قضایی شهرستان میامی به خصوص بعد از ابلاغ سند تحول دستگاه قضایی کشورمان دانست.