هر منطقه تهران میزبان زائران رهبر شهید انقلاب از کدام استان است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با اعلام اینکه ثبتنام زائران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران از -جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵- در پیامرسان بله، بات (https://=ble.ir/bayad_barkhast_bot?start) آغاز شده است، اظهار کرد: زائران در رباتی که در همکاری با مرکز ملی فضای مجازی در پیامرسان بله ایجاد شده، ثبتنام میکنند تا تدابیر لازم برای اسکان و خدماترسانی به آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه مناطق شهرداری تهران برای اسکان زائران از استانهای مختلف پیشبینی شده است، یادآور شد: اطلاعات ثبت شده توسط زائران به ستاد اسکان مناطق مختلف ارائه و اطلاعرسانی به افراد از طریق همین ربات انجام میشود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران جزئیات توزیع اسکان در مناطق را به شرح زیر اعلام کرد:
منطقه یک: میزبان زائران استان گلستان و شرق مازندران
منطقه ۲: میزبان زائران اصفهان
منطقه ۳: میزبان زائران مرکزی
منطقه ۴: میزبان بخشی از زائران استان یزد
منطقه ۵: میزبان زائران گیلان و غرب مازندران
منطقه ۶: میزبان زائران لرستان و چهارمحال بختیاری
منطقه ۷: میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید
منطقه ۸: میزبان زائران سمنان
منطقه ۹: میزبان زائران کردستان و ایلام
منطقه ۱۰: میزبان زائران آذربایجان غربی
منطقه ۱۱: میزبان زائران استان های قم، قزوین و خراسان
منطقه ۱۲: میزبان زائران استان کرمان
منطقه ۱۳: میزبان بخشی از زائران یزد و کرمان
منطقه ۱۴: میزبان زائران کهگیلویه و بویراحمد
منطقه ۱۵: میزبان بخشی از زائران خوزستان
منطقه ۱۶: میزبان زائران هرمزگان و بوشهر
منطققه ۱۷: میزبان زائران اردبیل
منطقه ۱۸: میزبان زائران زنجان
منطقه ۱۹: میزبان زائران آذربایجان شرقی
منطقه ۲۰: میزبان بخشی از زائران استان خوزستان
منطقه ۲۱: میزبان زائران کرمانشاه
منطقه ۲۲: میزبان زائران همدان و فارس
غلامزاده با اعلام اینکه با توجه به ظرفیت پیشبینی شده در محلهای اسکان، هدایت زائران به این فضاها صورت میگیرد، تصریح کرد: پیش از این از زائران درخواست کردیم که حتی در صورت اسکان در منازل آشنایان خود در تهران، در بات ایجاد شده در بله ثبتنام کنند تا تدابیر لازم برای خدماترسانی به آنها اندیشیده شود.
وی افزود: میزان جمعیت در مبادی ورودی باید تخمین زده شود تا بتوان ظرفیت خدماترسانی متناسب با آن را ایجاد کرد. برای مثال بر اساس آنچه پیشبینی شده بیشترین میزان ورود جمعیت به تهران از جنوب شهر خواهد بود و باید ظرفیت متناسب با جمعیت فراهم شود.
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