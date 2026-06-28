ساماندهی هفت رود دره تهران در مسیر اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان‌ نوسازی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های سازمان نوسازی برای ساماندهی روددره‌های شهر تهران گفت: طرح ساماندهی هفت رود دره شهر تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و مطالعات و پیگیری‌های مربوط به آن با جدیت دنبال می‌شود.

به گفته وی، ساماندهی این دره‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط شهری و حفظ ظرفیت‌های طبیعی پایتخت خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر پرونده این طرح‌ها، از جمله ساماندهی دره کن در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی است. امیدواریم با نهایی شدن فرآیندهای کارشناسی و اخذ مصوبات لازم، این طرح‌ها تا پایان سال جاری به نتیجه برسند و وارد مرحله اجرا شوند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه دره زرنو اظهار کرد: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و بخش عمده اقدامات آن انجام شده است. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف حدود یک ماه آینده این پروژه نیز به سرانجام برسد.