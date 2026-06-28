به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان دادگستری بهاباد به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی اظهار داشت: این ایام، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان عرصه عدالت و تبیین جایگاه رفیع دستگاه قضایی در تقویت امنیت اجتماعی است.

وی با اشاره به سیره عملی شهید بهشتی، تصریح کرد: عدالت‌خواهی در اندیشه شهید بهشتی تنها یک شعار نبود، بلکه اصلی بنیادین در تمامی شئون حکمرانی و قضاوت محسوب می‌شد. این شهید گرانقدر که خود از حقوقدانان برجسته کشور بودند، همواره بر این باور بودند که عدالت، ستون فقرات یک جامعه پایدار است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: گرامیداشت هفته قوه قضاییه، تجدید پیمان با آرمان‌های عدالت‌خواهانه شهید بهشتی است. تلاش امروز ما باید در مسیر تعالی دستگاه قضا باشد؛ چرا که این قوه، نماد اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حراست از حقوق شهروندان است.