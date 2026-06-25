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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵

مراسم شام غریبان حسینی در بهاباد

مراسم شام غریبان حسینی در بهاباد

یزد _ آیین شام غریبان در بهاباد برگزار شد.

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کد مطلب 6870838

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