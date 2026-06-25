https://mehrnews.com/x3cqGc ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵ کد مطلب 6870838 استانها یزد استانها یزد ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵ مراسم شام غریبان حسینی در بهاباد یزد _ آیین شام غریبان در بهاباد برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6870838 کپی شد مطالب مرتبط زنجیرزنی و سینهزنی هیئت عزاداری روستای گرگین آباد بهاباد روشن شدن شمعهای عاشورایی در شب شام غریبان قروه اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد تجمع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد برچسبها حسینیه ایران مراسم شام غریبان مراسم عزاداری محرم و صفر
نظر شما