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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

نخستین پهنه صنعتی ۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد اینچه‌برون آماده واگذاری است

نخستین پهنه صنعتی ۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد اینچه‌برون آماده واگذاری است

گرگان-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون گفت: با اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب، برق و گاز، نخستین پهنه صنعتی منطقه طی دو تا سه ماه آینده به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملک‌حسینی ظهر یکشنبه در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها مهم‌ترین اولویت سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون است و تمامی برنامه‌ها بر اساس طرح جامع منطقه در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به منطقه افزود: در فاز کوتاه‌مدت، حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی دومین حلقه چاه در روزهای آینده به پایان می‌رسد و چاه سوم نیز به‌زودی وارد مدار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون از آغاز واگذاری نخستین زون صنعتی منطقه خبر داد و گفت: نخستین زون صنعتی منطقه آزاد در وسعت ۴۰۰ هکتار طی دو تا سه ماه آینده آماده واگذاری خواهد شد و استقرار واحدهای تولیدی در این محدوده صرفاً بر اساس رویکرد صادرات‌محور و منطبق با مطالعات طرح جامع انجام می‌شود.

ملک‌حسینی با بیان اینکه تأمین آب، برق و گاز پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای اجرای پروژه آبرسانی حدود ۶۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و همزمان پیگیری اجرای خط انتقال برق از نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد به منطقه آزاد با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این خط انتقال به طول حدود ۵۲ کیلومتر و با ظرفیت نهایی ۷۰۰ مگاوات طراحی شده که در فاز نخست، تأمین ۳۰ مگاوات برق هدف‌گذاری شده است و برآورد اعتبار اجرای آن حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون همچنین از اجرای پروژه انتقال پساب گرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت منطقه خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و با اجرای خط انتقال ۴۲ کیلومتری، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب برای تأمین نیاز صنایع، فضای سبز و پتروشیمی گلستان منتقل خواهد شد که اعتبار برآوردی آن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

ملک‌حسینی با اشاره به پیشرفت سایر زیرساخت‌ها اظهار کرد: پروژه گازرسانی، اجرای فیبر نوری تا پهنه مرزی منطقه و همچنین پیگیری تعریض محورهای دسترسی از جمله جاده آق‌قلا و مسیر گنبدکاووس نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌ها زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان امسال بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اساسی منطقه آزاد اینچه‌برون تکمیل شود و زمینه برای آغاز فعالیت واحدهای تولیدی و صادرات‌محور بیش از گذشته فراهم شود.

کد مطلب 6873425

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