به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملک‌حسینی ظهر یکشنبه در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها مهم‌ترین اولویت سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون است و تمامی برنامه‌ها بر اساس طرح جامع منطقه در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به منطقه افزود: در فاز کوتاه‌مدت، حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی دومین حلقه چاه در روزهای آینده به پایان می‌رسد و چاه سوم نیز به‌زودی وارد مدار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون از آغاز واگذاری نخستین زون صنعتی منطقه خبر داد و گفت: نخستین زون صنعتی منطقه آزاد در وسعت ۴۰۰ هکتار طی دو تا سه ماه آینده آماده واگذاری خواهد شد و استقرار واحدهای تولیدی در این محدوده صرفاً بر اساس رویکرد صادرات‌محور و منطبق با مطالعات طرح جامع انجام می‌شود.

ملک‌حسینی با بیان اینکه تأمین آب، برق و گاز پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای اجرای پروژه آبرسانی حدود ۶۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و همزمان پیگیری اجرای خط انتقال برق از نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد به منطقه آزاد با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این خط انتقال به طول حدود ۵۲ کیلومتر و با ظرفیت نهایی ۷۰۰ مگاوات طراحی شده که در فاز نخست، تأمین ۳۰ مگاوات برق هدف‌گذاری شده است و برآورد اعتبار اجرای آن حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون همچنین از اجرای پروژه انتقال پساب گرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت منطقه خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و با اجرای خط انتقال ۴۲ کیلومتری، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب برای تأمین نیاز صنایع، فضای سبز و پتروشیمی گلستان منتقل خواهد شد که اعتبار برآوردی آن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

ملک‌حسینی با اشاره به پیشرفت سایر زیرساخت‌ها اظهار کرد: پروژه گازرسانی، اجرای فیبر نوری تا پهنه مرزی منطقه و همچنین پیگیری تعریض محورهای دسترسی از جمله جاده آق‌قلا و مسیر گنبدکاووس نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌ها زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان امسال بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اساسی منطقه آزاد اینچه‌برون تکمیل شود و زمینه برای آغاز فعالیت واحدهای تولیدی و صادرات‌محور بیش از گذشته فراهم شود.