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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

جباری: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد به استان‌های همجوار گسترش یابد

جباری: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد به استان‌های همجوار گسترش یابد

کیش- نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد هرمزگان باید به استان‌های همجوار نیز گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری ظهر یکشنبه در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان اظهار کرد: اجرای این طرح حاصل سال‌ها پیگیری مردم، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی و ملی بوده و می‌تواند بخشی از مطالبات عمومی مردم استان را پاسخ دهد.

وی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر افزود: برگزاری نخستین مراسم رسمی پس از این رخداد در جزیره کیش، پیام تداوم مسیر توسعه و ثبات کشور را به همراه دارد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم سال‌ها خواستار تعیین تکلیف وضعیت تردد خودروهای مناطق آزاد بودند، گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد به شمار می‌رود.

جباری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته تصریح کرد: این مطالبه در دوره‌های مختلف از سوی نمایندگان مجلس و مردم استان مطرح شده بود و اکنون با همکاری دولت، استانداری هرمزگان، مناطق آزاد و اعضای شورای تأمین به نتیجه رسیده است.

وی همچنین خواستار توسعه دامنه اجرای این طرح به استان‌های همجوار شد و افزود: بسیاری از ساکنان کیش و قشم و نیز فعالان اقتصادی برای انجام امور تجاری و خدماتی به استان‌های همجوار از جمله فارس تردد دارند و انتظار می‌رود زمینه اجرای این طرح در سایر استان‌ها نیز فراهم شود.

نماینده مردم غرب هرمزگان با اشاره به اهمیت تداوم پروازهای کیش برای اقتصاد جزیره اظهار کرد: اقتصاد کیش بر پایه گردشگری و حمل‌ونقل هوایی استوار است و استمرار پروازها نقش مهمی در حفظ رونق اقتصادی منطقه دارد.

جباری همچنین از همراهی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش و قشم در دوران جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت اقتصادی در آن مقطع، به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد کمک کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری میان دولت، مجلس و مسئولان استانی، روند توسعه کیش و قشم و رفع سایر مطالبات مردم نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6873166

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