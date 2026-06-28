به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری ظهر یکشنبه در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان اظهار کرد: اجرای این طرح حاصل سالها پیگیری مردم، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی و ملی بوده و میتواند بخشی از مطالبات عمومی مردم استان را پاسخ دهد.
وی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر افزود: برگزاری نخستین مراسم رسمی پس از این رخداد در جزیره کیش، پیام تداوم مسیر توسعه و ثبات کشور را به همراه دارد.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم سالها خواستار تعیین تکلیف وضعیت تردد خودروهای مناطق آزاد بودند، گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در تسهیل رفتوآمد شهروندان و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد به شمار میرود.
جباری با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سالهای گذشته تصریح کرد: این مطالبه در دورههای مختلف از سوی نمایندگان مجلس و مردم استان مطرح شده بود و اکنون با همکاری دولت، استانداری هرمزگان، مناطق آزاد و اعضای شورای تأمین به نتیجه رسیده است.
وی همچنین خواستار توسعه دامنه اجرای این طرح به استانهای همجوار شد و افزود: بسیاری از ساکنان کیش و قشم و نیز فعالان اقتصادی برای انجام امور تجاری و خدماتی به استانهای همجوار از جمله فارس تردد دارند و انتظار میرود زمینه اجرای این طرح در سایر استانها نیز فراهم شود.
نماینده مردم غرب هرمزگان با اشاره به اهمیت تداوم پروازهای کیش برای اقتصاد جزیره اظهار کرد: اقتصاد کیش بر پایه گردشگری و حملونقل هوایی استوار است و استمرار پروازها نقش مهمی در حفظ رونق اقتصادی منطقه دارد.
جباری همچنین از همراهی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران کیش و قشم در دوران جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت اقتصادی در آن مقطع، به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد کمک کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری میان دولت، مجلس و مسئولان استانی، روند توسعه کیش و قشم و رفع سایر مطالبات مردم نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
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