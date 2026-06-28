به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر یکشنبه در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سطح هرمزگان، با قدردانی از همه دستگاهها، مدیران و نهادهایی که در اجرای این طرح نقشآفرینی کردند، اظهار کرد: این اقدام نتیجه ماهها تلاش، پیگیری و همکاری میان دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و امنیتی و مجموعههای اجرایی استان است.
وی با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ اخیر افزود: تجربه آن روزها نشان داد که اتحاد، یکپارچگی و همراهی میان مردم و مسئولان میتواند بسیاری از موانع و فرایندهای پیچیده را کوتاه و زمینه حل مسائل را فراهم کند.
استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در ارتقای امنیت ملی گفت: اقتدار امروز کشور، محصول ایستادگی نیروهای مسلح، انسجام ملی و خدماتی است که در بخشهای مختلف برای مردم ارائه میشود.
آشوری تصریح کرد: هرچه رضایت، امید و اعتماد مردم افزایش یابد، سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت خواهد شد و این موضوع یکی از مهمترین مؤلفههای حکمرانی موفق است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر در شیوههای مدیریتی و حکمرانی اظهار کرد: مسئولان باید باور داشته باشند که ریشه همه مسئولیتها در مردم است و اگر این نگاه تقویت شود، بسیاری از اختلافات، حاشیهها و آزمونوخطاها از مسیر مدیریت کشور حذف خواهد شد.
استاندار هرمزگان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی بدون تکلف، مردممحور و مبتنی بر همدلی هستیم و این مسیر میتواند زمینهساز تحولات بزرگ در خدمترسانی باشد.
آشوری در ادامه با اشاره به نقش مناطق آزاد در توسعه استان خاطرنشان کرد: در گذشته، برخی مناطق آزاد بهعنوان حیات خلوت دولتها شناخته میشدند، اما امروز این رویکرد تغییر کرده و مناطق آزاد باید در خدمت مردم و توسعه استان قرار گیرند.
وی افزود: تبدیل مناطق آزاد از «حیاط خلوت دولتها» به «حیاط ملت» یکی از دستاوردهای مهم رویکرد جدید مدیریتی در هرمزگان است.
استاندار هرمزگان همچنین از برنامهریزی برای تقویت همافزایی میان مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سازمانهای توسعهگر استان خبر داد و گفت: هرمزگان با برخورداری از جزایر، بنادر، مناطق آزاد و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، میتواند نقش بسیار مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.
آشوری با اشاره به شکلگیری شورای راهبردی توسعه در استان تصریح کرد: هدف از این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و منطقهای برای توسعه عدالتمحور و افزایش رضایت عمومی است.
وی اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را نمونهای از پاسخگویی به مطالبات مردم دانست و اظهار کرد: بسیاری از مردم احساس تبعیض داشتند و امروز این احساس با اجرای چنین طرحهایی میتواند به احساس عدالت و رضایت تبدیل شود.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: مهمتر از اصل اجرای این طرح، شیوه و مدل همکاری و حکمرانیای است که منجر به تحقق آن شد؛ مدلی که مبتنی بر عقلانیت، همدلی و تعامل میان بخشهای مختلف بود.
آشوری همچنین از تلاش برای گسترش دامنه اجرای این طرح به استانهای همجوار از جمله فارس، کرمان و سایر مناطق خبر داد و گفت: همه مردم ایران باید بتوانند از ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود به شکل عادلانه بهرهمند شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار حضور در کنار مردم، خدمترسانی بیمنت و حرکت در مسیر منافع عمومی، مهمترین وظیفه مسئولان است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، میتوان اقدامات بزرگتری برای توسعه هرمزگان و بهبود کیفیت زندگی مردم انجام داد.
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