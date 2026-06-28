رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و بدر عبد العاطی وزیر خارجه مصر تلفنی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی روابط دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن مورد بررسی قرار گرفت و درباره تحولات منطقهای به ویژه تلاشهای دیپلماتیک جاری برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران رایزنی شد.
وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی بر ضرورت دور کردن منطقه از پیامدهای حملات «غیرقابل توجیه» و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، تداوم روند گفتگو و دیپلماسی، کاهش شدت تنش و تکیه بر دستاوردهای محقق شده در چارچوب یادداشت تفاهم برای تحکیم امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
وی همچنین به حمایت کامل قطر از مذاکرات جاری میان طرفهای آمریکایی و ایرانی برای دستیابی به راهحلهای پایدار در خصوص مسائل باقی مانده از طریق رایزنی و ابزارهای مسالمت آمیز که به گشودن افقهای جدید برای همکاری و توسعه و شکوفایی کمک میکند و موجب تحقق منافع مشترک ملتهای منطقه و جهان میشود، اشاره کرد.
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