به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، امروز (یکشنبه، ۷ تیر) در مراسم امضای قرارداد سرمایهگذاری قزاقستان در بندر شهید رجایی، این قرارداد را گامی مهم در راستای تحقق سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه کریدور بینالمللی شمال - جنوب دانست و گفت: این پروژه با حمایت وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب برنامههای سازمان بنادر برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه این توافق، ترانزیت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را تضمین میکند، افزود: تحقق این هدف، علاوه بر افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه، به بهبود شاخصهای اقتصادی، افزایش درآمدهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه بنادر کشور در زنجیره حملونقل بینالمللی منجر خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این سرمایهگذاری، علاوه بر توسعه زیرساختها و تأمین تجهیزات بندری، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی و رونق بنادر واقع در مسیر کریدور شمال - جنوب را فراهم میکند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی قزاقستان در شبکه حملونقل منطقهای گفت: قزاقستان بهعنوان یکی از کانونهای مهم لجستیکی و ترانزیتی منطقه، میتواند نقش مؤثری در فعالتر شدن کریدور شمال - جنوب ایفا کند و حضور سرمایهگذاران این کشور در بندر شهید رجایی، چه در حوزه توسعه زیرساختها و چه در زمینه تأمین تجهیزات، به رونق هرچه بیشتر این کریدور بینالمللی و گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.
شکیبینسب با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این سرمایهگذاری تصریح کرد: اجرای این پروژه، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، موجب رونق بنادر واقع در مسیر کریدور شمال - جنوب، افزایش بهرهوری زیرساختهای بندری و رشد مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان خواهد شد؛ بهگونهای که حجم مبادلات کالایی دو کشور با اجرای این قرارداد تا سه برابر افزایش یابد.
مدیرکل صندوق توسعه تجارت قزاقستان: بندر شهید رجایی به هسته نخستین بندر قزاقستانی تبدیل میشود
در ادامه این مراسم، امان مال گاژواروف، مدیرکل صندوق توسعه تجارت جمهوری قزاقستان با ابراز خرسندی از نهایی شدن این قرارداد، آن را گامی راهبردی در توسعه همکاریهای اقتصادی و حملونقلی ایران و قزاقستان دانست و گفت: نزدیک به یک سال است که بهصورت مستمر روی این پروژه کار میکنیم و امروز خوشحالیم که شاهد امضای این توافقنامه هستیم.
وی با تأکید بر چشمانداز بلندمدت این طرح افزود: این پروژه را صرفاً یک اسکله، انبار یا ترمینال نمیدانیم، بلکه آن را هسته اولیه ایجاد یک بندر قزاقستانی در بندر شهید رجایی تلقی میکنیم؛ طرحی که میتواند نقش مهمی در توسعه کریدورهای ترانزیتی منطقه ایفا کند.
مدیرکل صندوق توسعه تجارت جمهوری قزاقستان با اشاره به تعهد سرمایهگذاری طرف قزاقستانی بیان کرد: میزان تعهدات سرمایهگذاری ما در این پروژه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است و با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
گاژواروف در پایان با اشاره به ظرفیتهای تجاری دو کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم مبادلات کالایی میان ایران و قزاقستان حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و امیدواریم با اجرای این توافقنامه و بهرهبرداری از مرکز لجستیکی، این رقم دستکم دو تا سه برابر افزایش یابد.
بندر شهید رجایی به هاب لجستیکی قزاقستان در خلیج فارس تبدیل میشود
به گزارش مهر، قرارداد سرمایهگذاری و ایجاد مرکز لجستیکی جمهوری قزاقستان در پسکرانه بندر شهید رجایی امروز (یکشنبه، ۷ تیر) با حضور محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و اون تالپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در تهران، به امضا رسید.
ایجاد مرکز لجستیکی قزاقستان در پسکرانه بندر شهید رجایی، یکی از مهمترین پروژههای مشترک ایران و قزاقستان در حوزه حملونقل، لجستیک و تجارت به شمار میرود که با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی، توسعه مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه کریدور بینالمللی شمال - جنوب اجرایی خواهد شد.
این مرکز بهعنوان پایگاهی برای تجمیع، نگهداری، پردازش، توزیع و ترانزیت کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی قزاقستان فعالیت خواهد کرد و با تسهیل زنجیره تأمین، کاهش زمان و هزینه جابهجایی کالا و افزایش بهرهوری در فرآیندهای لجستیکی، نقش مؤثری در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور ایفا میکند.
همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای بندر شهید رجایی بهعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران، امکان دسترسی مستقیم کالاهای قزاقستان به آبهای آزاد و بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، شرق آفریقا، شبهقاره هند و سایر بازارهای بینالمللی را فراهم کرده و جایگاه ایران را بهعنوان حلقه اتصال کشورهای آسیای مرکزی به شبکه تجارت جهانی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
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