به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: زمان برگزاری آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور خبر داد که پیشتر قرار بود ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شود به پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ موکول شد.
ثبتنام داوطلبان این آزمون ها از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ مرداد آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
داوطلبان واجد شرایط باید پیش از ثبتنام اینترنتی، نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کرده و پس از تأیید این مرکز، ثبتنام خود را از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نهایی کنند.
همچنین کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۲۷ مرداد در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر میشود و آزمون در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.
براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان در روز برگزاری آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی را همراه داشته باشند؛ در غیر این صورت از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.
زمان برگزاری «آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور» تغییر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: زمان برگزاری آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور خبر داد که پیشتر قرار بود ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شود به پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ موکول شد.
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