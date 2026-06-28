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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

رسانه را همکار سازمان بازرسی می دانیم

رسانه را همکار سازمان بازرسی می دانیم

بازرس کل استان البرز با بیان اینکه رسانه را همکار سازمان بازرسی کل کشور می دانیم، تصریح کرد: رسانه ها به عنوان ناظر بر جامعه و کشور در کنار ما قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر عیسی هواسی عصر امروز همزمان با هفته قوه قضائیه در محل این سازمان در البرز طی نشستی با خبرنگاران با اشاره به زمینه های فساد در بخش های مختلف کشور گفت: ما در ابتدا گلوگاه های فساد را مورد بررسی جدی قرار دادیم و سعی کردیم از این طریق بخش بزرگی از فساد را در مبادی ورودی ببندیم.

وی همچنین گفت: بخش دیگری از موضوعات مورد توجه سازمان را مربوط به ساختار و بستر فساد آورد است که هر کسی در آن در آن مسیر قرار گیرد دچار فساد می شود مثل برخی قوانین که در مسیر اصلاح قرار دادیم.

هواسی بخش دیگر از عوامل فساد را فرآیند های فساد زا و همچنین رفتارهای فساد آور عنوان کرد که با این اتفاقات برخورد های مقتضی انجام شده است.

وی شکایات ارجاع شده به این سازمان را بیش از ۷ هزار شکایت عنوان کرد و گفت: این شکایت ها منجر به ۱۹۳ پرونده شده و ۱۹۸۰ شکایت رسیدگی و رفع مشکل شده است.

بازرس کل البرز تعداد هشدار های ترک فعل مدیران را ۱۷۳ مورد عنوان کرد و همچنین گفت: با پیگیری های صورت گرفته ۴۰۲ میلیون یورو به بیت المال بازگشت.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به مترو هشتگرد اشاره و آن را فاقد صرفه اقتصادی عنوان کرد و همچنین در زمینه دپو مترو کرج گفت: با برگزاری جلسات متعدد میان شهرداری و دانشگاه خوارزمی، اختلافات آنها را به حداقل رساندیم و صورتجلسه شد.

هواسی افزود: تعهدات یک به یک در حال انجام است و به زودی با حضور استاندار زمین تحویل می شود.

بازرس کل البرز در ادامه با اعلام اینکه با ساخت و ساز غیرمجاز برخوردهایی صورت گرفت و ۴۹ پرونده در این زمینه تشکیل شد، ادامه داد: جلوگیری از ۲۲ هکتار زمین‌خواری، مسلوب‌المنفعه کردن ۱۹۵۵ حلقه چاه غیرمجاز، شناسایی انشعاب غیرمجاز ۱۲۵۰ ویلا، جلوگیری از واگذاری ۱۹۰ هکتار اراضی کشاورزی برای کاربری غیرکشاورزی و کشف ۵۸۰۰ تن ذرت قاچاق از جمله اقدامات سازمان بازرسی البرز در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 6873454

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