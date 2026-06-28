دیدار رئیس سازمان بازرسی با خانواده شهید مدافع امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به مناسبت هفته قوه قضائیه و با حضور در منزل شهید مدافع امنیت، حجتالاسلام عبدالله محمددوست، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بهویژه آیتالله شهید دکتر بهشتی، اظهار داشت: به نمایندگی از ریاست محترم قوه قضائیه، توفیق یافتم در جمع شما حضور یابم و مراتب سلام و احترام ایشان را ابلاغ کنم.
وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در آموزههای اسلامی، افزود: شهدا زندهاند و شهادت، هدیهای الهی و مدالی افتخار برای بندگان خاص خداوند است. این مقام والا تنها نصیب کسانی میشود که در مسیر ایمان، اخلاص و خدمت به اسلام و مردم گام برداشتهاند.
خدائیان با تجلیل از سوابق ارزشمند شهید حجتالاسلام عبدالله محمددوست، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار علاوه بر حضور افتخارآفرین در دوران دفاع مقدس، در عرصه تأمین امنیت کشور نیز با نثار جان خود به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شهدا بهترین معامله را با خداوند انجام دادهاند، تصریح کرد: شهیدان با گذشتن از جان خود، مسیر سعادت ابدی را برگزیدند و امروز مایه عزت، افتخار و امنیت جامعه اسلامی هستند. همه ما نیازمند دعای خیر شهدا و خانوادههای معظم آنان هستیم تا در مسیر حق و خدمت، استوار بمانیم.
وی همچنین با قدردانی از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام، گفت: خانوادههای معظم شهدا با تحمل سختیها، سرمایههای ارزشمند خود را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کردهاند و بدون تردید، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار آنان است.
خدائیان در پایان یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت و برای خانواده وی از درگاه خداوند متعال صبر، سلامتی و اجر مسئلت کرد.
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