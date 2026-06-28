کارزار حمایت از بیانیه اعضای مجلس خبرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارزار حمایت گسترده اساتید حوزه و دانشگاه از بیانیه مجلس خبرگان در بازگشت به نظر رهبری و لزوم قصاص قاتلان رهبر شهید انقلاب آغاز به کار کرد.
مشارکت در این کارزار در اینجا قابل دسترس است.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی
با عرض تسلیت ایام عزای سالار شهیدان و اصحاب باوفای آن حضرت و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و پیروزی قاطع رزمندگان فداکار و همچنین آرزوی عزت و سربلندی بیشتر برای شما مردم حاضر در صحنه، پیرو پیام راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و حوادث اخیر، نکات ذیل تقدیم میشود:
۱. ضمن تشکر از مسئولان، بهویژه مذاکرهکنندگان محترم که بنا بر تعبیر رهبری معظم، از سر دلسوزی و حسننظر به دنبال احقاق حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت هستند، انتظار داریم که با ملاحظه تجربههای مذاکرات خسارتبار گذشته، کاملاً مراقب ترفندهای دشمن فریبکار و بدسابقه باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست.
۲. موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان مهدورالدم جنایتهای کمنظیر جنگ تحمیلی اخیر، بهویژه رئیسجمهور جنایتکار آمریکا و نخستوزیر پلید رژیم صهیونیستی و مجازات آنها و انتقام خون امام شهید امت (رضواناللهتعالیعلیه) به هیچ وجه مورد اغماض و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند.
۳. مطابق تعهد مسئولان محترم به رهبری و مردم، انتظار میرود که هرگونه پیمانشکنی و نقض بندهای تفاهمنامه، سریعاً پاسخ داده شود. از اینرو با توجه به استمرار تجاوزات و جنایات رژیم پلید صهیونیستی در لبنان و عدم عقبنشینی از مناطق اشغالی که نقض آشکار بند اول تفاهمنامه محسوب میشود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده میشود و دشمن را در ادامۀ پیمانشکنیها و نقض تعهداتش گستاختر خواهد کرد.
۴. مجدداً یادآور میشویم که بنابر رهنمود واجبالاتباع رهبری معظم (مدظلهالعالی) حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و باید از دایره گفتگوها خارج شود.
۵. تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکهشده و رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه از مطالبات تخلفناپذیر رهبری و مردم است که لازم است با حفظ عزت و کرامت ملت ایران دنبال شود و هرگونه سهلانگاری در این زمینه قطعاً با عکسالعمل ملت مواجه خواهد شد.
۶. مسئولان بایستی از هر سخنی که موجب گستاخی دشمن و ایجاد توهم ناتوانی کشور و عدم تابآوری ملت باشد اجتناب کنند و اینک که مقاومت جانانۀ رزمندگان جانفدای ما، آمریکای مستکبر را به استیصال کشانده، نبایستی سخنانی گفته شود که ضعف و ناتوانی کشور از آن استشمام گردد.
۷. همگان، بهویژه مسئولان محترم، میدانند که در نظام ولایی، نظر و دیدگاه ولیامر فصلالخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولیفقیه، هیچ مسئولی نمیتواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید.
۸. از آنجا که بر اساس شواهد فراوان، دشمن به دنبال کسب فرصت برای تجدید قوا و خرید زمان برای برخی برنامههای خود، از جمله انتخابات آینده است و پس از آن احتمال حمله مجدد بسیار خواهد بود، بایستی در مهلت مقرر ۳۰ روزه و ۶۰ روزه، تکلیف موارد مطروحه در تفاهمنامه تعیین شود و از فرسایشی شدن این گفتگوها جداً پرهیز گردد.
۹. از ملت عزیز تقاضا داریم که کماکان حضور آگاهانه و با صلابت خویش را در میدان ادامه دهند و ضمن حفظ اتحاد مقدس و پرهیز از هر اقدام مخل این اتحاد، به سخنان تفرقهافکنانۀ برخی ناآگاهان که به دنبال محدودسازی این بعثت الهی هستند، اعتنایی نداشته باشند. حضور مردم تا زمانی که رهبری معظم (مدظلهالعالی) مصلحت بدانند، ضروری و تعیینکننده است.
۱۰. خادمان ملت در مجلس خبرگان نیز به عنوان بخشی از مردم، در کنار رهبری عزیز و قاطبۀ ملت، ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان محترم، منتظر تحقق شروط و وعدهها میمانند و عند اللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
نظر شما