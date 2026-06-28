به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین راسخ عصر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر ساری با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهدای هفتم تیر، بر ضرورت بهره‌گیری از فرهنگ عاشورا در مدیریت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، اظهار داشت: همه مسئولان خود را تابع منویات رهبر معظم انقلاب می‌دانند و انتظار می‌رود در هرگونه مذاکره و توافق، حقوق ملت ایران با اقتدار حفظ شود و هیچ‌گونه امتیازی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان داده نشود.

رئیس شورای شهر ساری در ادامه، اجرای پروژه نیروگاه زباله‌سوز را از نقاط برجسته عملکرد مدیریت شهری این دوره برشمرد و افزود: با حمایت‌های استاندار مازندران، بسیاری از پروژه‌های شهری وارد مرحله اجرایی شده و روند پیشرفت نیروگاه زباله‌سوز نیز شتاب گرفته است. همچنین همراهی فرمانداری ساری در پیشبرد طرح‌های عمرانی نقش مؤثری داشته است.

راسخ ابراز امیدواری کرد با استمرار این حمایت‌ها، خدمات شهری با کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه شود و روند توسعه مرکز استان سرعت بیشتری بگیرد.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در مجموعه شهرداری را ضروری دانست و گفت: بهره‌گیری از این فناوری می‌تواند ضمن کاهش خطاهای انسانی، سرعت و دقت ارائه خدمات به شهروندان را افزایش دهد.

رئیس شورای شهر ساری همچنین خواستار راه‌اندازی سامانه ارسال الکترونیکی قبوض عوارض نوسازی و پسماند از طریق بستر اینترنت و تلفن همراه شد و این اقدام را گامی در جهت تسهیل خدمات و تقویت ارتباط با شهروندان عنوان کرد.

تسریع در اجرای آسفالت معابر

در ادامه این جلسه، پرویز شعبانی، عضو شورای شهر ساری، ضمن قدردانی از حضور مردم در حمایت از نظام و نیروهای مسلح، از کارکنان خدمات شهری به‌ویژه نیروهای رفت‌وروب تقدیر کرد و بر پرداخت به‌موقع حقوق، تداوم خدمات بیمه‌ای کارکنان و تسریع در اجرای آسفالت معابر شهری تأکید کرد.

علی عاشقان، دیگر عضو شورا نیز ایجاد سامانه شفافیت در شهرداری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه آسفالت، هدایت آب‌های سطحی و اصلاحات هندسی معابر را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد.

سید رحمان میرشجاعی، عضو شورای شهر ساری، نیز با انتقاد از برخی تصمیمات اجرایی شهرداری، خواستار شفاف‌سازی در واگذاری فضاهای تبلیغاتی و املاک شهری، پرداخت مطالبات بیمه‌ای کارکنان و حضور منظم مدیران شهرداری در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا شد.