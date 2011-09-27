سرریز فاضلاب زندان ساری به رودخانه تجن/ مسئولان بهداشتی جدیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: متاسفانه علیرغم تذکرات متعدد مسئولان بهداشتی و شهری، مسئولان زندان ساری همچنان نسبت به سرریز و هدایت فاضلاب این مجموعه به پارک تجن ساری مبادرت می کنند.

وی اظهار داشت: مسئولان بهداشتی شهرداری ساری باید تمامی جدیت خود را برای جلوگیری از اقدام زندان ساری ادامه دهند.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه ارزیابی های زیست محیطی استان، موید آلودگی شدید فاضلاب زندان ساری است، تصریح کرد: نتایج آزمایشگاهی سازمان محیط زیست فاجعه آور بوده و میزان آلودگی اسف بار است.

وی با بیان اینکه این بی توجهی مسئولان زندان ساری، نشانه بی توجهی به حقوق شهروندان است، یادآور شد: بهتر است مسئولان زندان در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل زیست محیطی شهر اقدام کنند.

باقری در ادامه با اشاره به اینکه مخازن زباله سطح شهر ساری نیازمند نظافت است، افزود: متاسفانه کارگران رفت و روب نسبت به تخریب بخش اعظمی از این مخازن که با هزینه گزاف شهروندان خریداری شده اقدام می کنند.

وی از اقدام شهرداری ساری نسبت به ایجاد خانه بهداشت کارگری در این نهاد قدردانی کرد و خواستار افزایش تجهیزات درمانی این خانه بهداشت شد.

مهدی رضایی فرح آبادی، عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به نامناسب بودن آسفالت معابر سطح شهر، اظهار داشت: نهضت آسفالت شهر ساری تا حدودی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: شهروندان ساروی از مسئولان حوزه شهری خواستار تامین حداقل رفاهیات و امکانات تفریحی برای خانواده های خود هستند.

شهر ساری، مرکز مازندران بالغ بر 500 هزار نفر جمعیت دارد.