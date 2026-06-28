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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

قایق متخلف در سواحل استان بوشهر توقیف شد

قایق متخلف در سواحل استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند قایق بدون هویت متخلف و کشف مقادیر قابل توجهی ادوات صید ممنوعه ترال در جریان گشت‌های حفاظتی این یگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام وظایف ذاتی یگان حفاظت منابع آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز، به‌ویژه صید مخرب و ممنوعه ترال، مأموران این یگان مستقر در پایگاه‌های حفاظت منابع آبزیان شهرستان‌های بوشهر، تنگستان و دیر، با سرپرستی اینجانب، در جریان کنترل مبادی ورودی و خروجی اسکله‌های صیادی استان، طی گشت‌های عملیاتی ، یک فروند قایق بدون هویت را به دلیل حمل و نگهداری ادوات ممنوعه ترال توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این شناور، یک جفت تخته ترال و یک رشته تور ترال قایقی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر همچنین از اجرای یک عملیات مستقل دیگر خبر داد و گفت: در این عملیات، ادوات صید ممنوعه ترال بلاصاحب شامل دو رشته تور ترال قایقی، دو تخته ترال، دو حلقه طناب و دو عدد دیرک ترال کشف و جمع‌آوری شد.

سرهنگ دوم منفردیان با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متخلفان صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: پرونده تخلف مربوط به شناور توقیف‌شده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

کد مطلب 6873606

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