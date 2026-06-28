قایق متخلف در سواحل استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام وظایف ذاتی یگان حفاظت منابع آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز، بهویژه صید مخرب و ممنوعه ترال، مأموران این یگان مستقر در پایگاههای حفاظت منابع آبزیان شهرستانهای بوشهر، تنگستان و دیر، با سرپرستی اینجانب، در جریان کنترل مبادی ورودی و خروجی اسکلههای صیادی استان، طی گشتهای عملیاتی ، یک فروند قایق بدون هویت را به دلیل حمل و نگهداری ادوات ممنوعه ترال توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این شناور، یک جفت تخته ترال و یک رشته تور ترال قایقی کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر همچنین از اجرای یک عملیات مستقل دیگر خبر داد و گفت: در این عملیات، ادوات صید ممنوعه ترال بلاصاحب شامل دو رشته تور ترال قایقی، دو تخته ترال، دو حلقه طناب و دو عدد دیرک ترال کشف و جمعآوری شد.
سرهنگ دوم منفردیان با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متخلفان صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: پرونده تخلف مربوط به شناور توقیفشده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
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