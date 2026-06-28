۱۳ هزار تن بذر گندم در استان بوشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع بذر تولید شده، ۱۱ هزار و ۸۳۵ تن معادل ۸۹ درصد به گندم دیم و یکهزار و ۴۲۶ تن معادل ۱۱ درصد به گندم آبی اختصاص یافته که نشاندهنده جایگاه مهم ارقام دیم در تولید بذر استان است.
وی افزود: این میزان تولید بذر نقش مهمی در تأمین نیاز کشاورزان استان و سایر مناطق کشور دارد و گامی مؤثر در راستای ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت محصولات و تحقق امنیت غذایی محسوب میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در فرآیند تولید گفت: تمامی بذرهای تولیدی براساس ضوابط و استانداردهای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تولید شدهاند.
توکلی بیان کرد: استفاده از بذرهای گواهیشده و استاندارد، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع، بهبود کیفیت محصول، کاهش خسارتهای ناشی از بیماریها و تأمین امنیت غذایی دارد.
وی از تلاش تولیدکنندگان بذر، کارشناسان فنی، مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و شرکتهای تولیدکننده بذر قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با توزیع بهموقع این بذرها، شرایط مناسبی برای کشت موفق گندم در سال زراعی آینده فراهم شود.
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