حجتالاسلام عباسعلی مهدوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت امام سجاد (ع) و اسارت اهل بیت (ع)، دومین وقف جدید شهرستان چالوس در سال ۱۴۰۵ به ثبت رسید.
وی افزود: این موقوفه توسط حاجیهخانم ربابه یوسفنژاد، مادر شهید والامقام حمید قلیپور لزرجانی، انجام شده و شامل ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت ۳۵۰ مترمربع واقع در روستای خرمنه سفلی شهرستان چالوس است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر، چالوس و کلاردشت با بیان اینکه ارزش تقریبی این موقوفه ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: نیت واقف، صرف این موقوفه در هرگونه امور خیر و عامالمنفعه به تشخیص متولی است.
حجتالاسلام مهدوی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: فرهنگ وقف، یکی از ارزشمندترین سنتهای اسلامی است که آثار و برکات آن برای نسلهای آینده باقی میماند و خانوادههای معظم شهدا همواره از پیشگامان ترویج این فرهنگ ماندگار بودهاند.
وی افزود: ثبت این وقف، دومین وقف جدید شهرستان چالوس در سال جاری است و امیدواریم این اقدام ارزشمند، زمینهساز گسترش سنت حسنه وقف و مشارکت بیشتر خیران در رفع نیازهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و عامالمنفعه منطقه باشد.
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