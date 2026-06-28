یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز متأسفانه ارتفاعات مورموری در شهرستان آبدانان دچار حریق شد که بلافاصله نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و تشکلهای زیستمحیطی شهرستان در محل حادثه حضور یافتند و با تلاش بیوقفه آنان، خوشبختانه آتشسوزی مهار شد.
وی با اشاره به اینکه تیمهای پشتیبان در آمادهباش کامل هستند، اظهار داشت: در صورت شعلهور شدن مجدد آتش، بلافاصله نیروها به منطقه اعزام خواهند شد و هماکنون نیز نیروهای امدادی تا صبح در منطقه مستقر هستند تا از هرگونه پیشروی مجدد حریق جلوگیری کنند.
وی با اشاره به وسعت منطقه و اینکه برآورد دقیق میزان خسارتها به فردا موکول شده، تصریح کرد: علت حادثه، عامل انسانی بوده است و پیگیریهای لازم برای شناسایی عامل یا عوامل این حادثه آغاز شده است و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در پایان با قدردانی از حضور بهموقع و تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و تشکلهای زیستمحیطی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، سریعاً مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به مهار حریق اقدام شود.
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