به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در دیدار با کارکنان اداره کل بازرسی استان بوشهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، بر نقش راهبردی نهادهای نظارتی در افزایش بهره‌وری، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی نظام اداری تأکید و اظهار کرد: رسالت سازمان بازرسی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و توسعه و پیشرفت کشور، به‌ویژه در محورهای عدالت‌خواهی و صیانت از حقوق عامه، نقشی موثر و تعیین‌کننده است.

زارع با اشاره به اهمیت سلامت نظام اداری افزود: وجود دستگاه‌های نظارتی و بازرسی برای اجرای صحیح، دقیق و به‌موقع قوانین، هم‌افزایی مستقیمی با برنامه‌های قوه مجریه برای تکریم مردم دارد؛ چرا که رضایت‌مندی شهروندان به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب، هدف مشترک همه ماست.

وی با تحسین رویکرد پیشگیرانه اداره کل بازرسی استان بوشهر تصریح کرد: اینکه بازرسی تنها به دنبال معرفی متخلفان به محاکم قضایی نباشد و پیش از بروز تخلف، با اصلاح روش‌ها و مشاوره‌های تخصصی به یاری مدیران اجرایی بیاید، نقطه قوت است. این نوع نگاه به بازرسی و نظارت، علاوه بر پیشگیری از انحرافات، به افزایش بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های اداری کمک شایانی می‌کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه به این تعاملات دوجانبه باور راسخ دارد، گفت: مشاوره‌های سازنده با مجموعه بازرسی استان، در اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریتی مؤثر است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استراتژیک استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، نفتی و گازی، دارای تأثیرات ملی است. حساسیت و پیچیدگی نظارت در چنین استانی با بسیاری از مناطق دیگر متفاوت است؛ چرا که تصمیمات و عملکرد دستگاه‌ها در این استان، با منافع مردم و میلیون‌ها سهامدار گره خورده است.

وی تأکید کرد: بر همین اساس، پیشگیری از کوچک‌ترین تخلف یا کج‌روی در بوشهر، از تضییع صدها همت حقوق بیت‌المال جلوگیری می‌کند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ارزش کار کارکنان این مجموعه است.

استاندار بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بازرسی استان، به‌ویژه در شرایط سخت ماه‌های اخیر، ابراز امیدواری کرد که با تقویت هم‌افزایی و تعاملات سازنده، شاهد بهبود مستمر وضعیت اداری و اجرایی استان باشیم.