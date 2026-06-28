رایزنی وزیر امور خارجه با مشاور امنیت ملی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان که برای رایزنی با مقام‌های عالی رتبه عراق درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای به بغداد سفر کرده است، عصر امروز با قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه امنیتی گفتگو کردند.



مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به پیوندهای عمیق دو ملت همسایه و مسلمان، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از عراق به‌ویژه در مصاف با داعش و تروریسم را فراموش‌ناشدنی توصیف کرد و یاد و خاطره شهدای بزرگ راه صلح و امنیت و مقابله با تروریسم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی داشت.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک تشکیل دولت جدید و آرزوی توفیق برای آقای قاسم العبودی در مسئولیت مشاور امنیت ملی عراق، وی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با امنیت منطقه‌ای متعاقب امضای تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد.



عراقچی، تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنگ علیه کل منطقه دانست و با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در ورود به روند دیپلماتیک جهت خاتمه جنگ، عهد شکنی آمریکا و نقض‌های مکرر تفاهم نامه اسلام آباد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشریح کرد و بر ضرورت اهتمام همه کشورهای منطقه نسبت به تمهید سازوکاری درون‌زا و مبتنی بر اجماع کشورهای منطقه جهت برقراری صلح و امنیت پایدار به دور از مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تاکید نمود.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین آمادگی ایران را برای گفتگو و تعامل فیمابین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که همه کشورهای منطقه با درس آموزی از تحولات چند ماه اخیر، در جهت شکل‌دهی به امنیت منطقه‌ای که شامل همه کشورهای منطقه بوده و به دور از مداخله قدرت‌های نظامی خارج از منطقه باشد و همه ابعاد امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای را در بر گیرد، تلاش کنند.



عراقچی همچنین در رابطه با تنگه هرمز و مدیریت آن در آینده تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با وقوف به مسئولیتی که در این زمینه پذیرفته است و طبق بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی نیز که به آن صحه گذاشته شده است، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد و در این رابطه با عمان به عنوان دولت ساحلی همکاری و با سایر کشورهای منطقه گفتگو خواهد کرد.



در این دیدار راجع به همکاری ‌های ایران و عراق برای تقویت امنیت مشترک به ویژه امنیت مرزی و نیز اجرای کامل تفاهم نامه همکاری امنیتی دو کشور برای پیشگیری و مقابله با تروریسم، بحث و تبادل نظر شد.