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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳

قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید

قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید

رشت- مردم رشت در یکصد و بیستمین شب تجمعات شبانه حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6873737

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