https://mehrnews.com/x3crSn ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ کد مطلب 6873737 استانها گیلان استانها گیلان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید رشت- مردم رشت در یکصد و بیستمین شب تجمعات شبانه حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6873737 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان صدوبیستمین شب از تجمع مردم در مشهد گزارش میدانی خبرنگار مهر از تداوم حضور مردم رشت در میدان ۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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