https://mehrnews.com/x3crRG ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6873703 استانها همدان استانها همدان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر همدان-مردم انقلابی ملایر در یکصد و بیستمین تجمع حماسی شبانه در سنگر خیابان حاضر شدند. دریافت 23 MB کد مطلب 6873703 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید محمدیه در شب ۱۲۰؛ استمرار اجتماع مردمی در فضای معنوی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت شهرکردیها در پایان چهارمین ماه؛ همچنان پرقدرت در خیابانیم اجتماع پرشور عاشقان حسینی در نوشهر برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما