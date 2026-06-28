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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲

یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر

یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر

همدان-مردم انقلابی ملایر در یکصد و بیستمین تجمع حماسی شبانه در سنگر خیابان حاضر شدند.

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کد مطلب 6873703

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