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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲

۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان

۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان

همدان-مردم منطقه شهرک مدنی همدان در یکصد و بیستمین شب تجمعات شبانه حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6873713

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