https://mehrnews.com/x3crRS ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6873713 استانها همدان استانها همدان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ ۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان همدان-مردم منطقه شهرک مدنی همدان در یکصد و بیستمین شب تجمعات شبانه حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 12 MB کد مطلب 6873713 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت سلماسیها در حمایت از رهبری در خیابان تجمع کردند الوند در یکصد و بیستمین شب؛ تداوم حضور مردم در اجتماع شبانه محمدیه در شب ۱۲۰؛ استمرار اجتماع مردمی در فضای معنوی شهرکردیها در پایان چهارمین ماه؛ همچنان پرقدرت در خیابانیم آوج در شب ۱۲۰؛ مردم همچنان پای کار همدلی و فرهنگ عاشورا قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید اجتماع پرشور عاشقان حسینی در نوشهر برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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