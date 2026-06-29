https://mehrnews.com/x3csjH ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6874782 استانها گیلان استانها گیلان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار صد و بیست و یکم شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB ویدئو: نرجس غلامپور کد مطلب 6874782 کپی شد مطالب مرتبط قرار رشتی ها در میدان به صد و بیستمین شب رسید گزارش میدانی خبرنگار مهر از تداوم حضور مردم رشت در میدان قرار رشتی ها در میدان به صد و نوزدهمین شب رسید قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید قرار رشتی ها در میدان به شب صد و هفدهم رسید گوشه ای از تداوم حضور رشتوندان در میدان صد و چهاردهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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