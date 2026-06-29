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۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۳

قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان

قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار صد و بیست و یکم شبانه را مشاهده می کنید.

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ویدئو: نرجس غلامپور

کد مطلب 6874782

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