https://mehrnews.com/x3crSN ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6873758 استانها زنجان استانها زنجان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ یکصد و بیستمین شب از حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن زنجان -در این ویدیو صد و بیستمین حضور مردم پایتخت شور و شعور حسینی را در میدان انقلاب شهر زنجان مشاهد می کنید. دریافت 59 MB کد مطلب 6873758 کپی شد مطالب مرتبط رامیان، همراه با موج صد و بیستم بعثت انقلاب دارالمؤمنین گرگان در موج صد و بیستم بعثت انقلاب کردکوی همگام با موج صد و بیستم بعثت انقلاب گالیکش به موج صد و بیستم بعثت انقلاب پیوست برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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