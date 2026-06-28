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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹

یکصد و بیستمین شب از حضور زنجانی‌ها در میدان دفاع از وطن

یکصد و بیستمین شب از حضور زنجانی‌ها در میدان دفاع از وطن

زنجان -در این ویدیو صد و بیستمین حضور مردم پایتخت شور و شعور حسینی را در میدان انقلاب شهر زنجان مشاهد می کنید.

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کد مطلب 6873758

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