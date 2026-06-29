زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت محصولات صیفی در فصل تابستان اظهار داشت: امسال با مدیریت بهینه مصرف آب، ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ۱۰ نوع محصول صیفی رفته است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، بیش از ۱۰ هزار تن انواع صیفی‌جات شامل خیار، گوجه، بادمجان، فلفل و سبزیجات برداشت شود.

وی افزود: بیش از ۵ هزار کشاورز به طور مستقیم در این فصل مشغول برداشت محصولات تابستانی هستند و با وجود گرمای طاقت‌فرسا، این تلاش‌ها به رونق اقتصادی منطقه و تأمین نیازهای غذایی استان و کشور کمک شایانی کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر تصریح کرد: محصولات تولیدی پس از برداشت، به میادین تره‌بار این شهرستان منتقل و از آنجا به استان‌های همجوار و نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: کشاورزان دره‌شهر با مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توانسته‌اند تابستان را به فصل رونق تولید و امید تبدیل کنند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان این منطقه باشیم.