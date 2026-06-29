  1. استانها
  2. ایلام
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۳

تولید ۱۰ هزار تن صیفی‌جات در دره‌شهر

تولید ۱۰ هزار تن صیفی‌جات در دره‌شهر

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر از تولید ۱۰ هزار تن انواع محصولات صیفی در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت محصولات صیفی در فصل تابستان اظهار داشت: امسال با مدیریت بهینه مصرف آب، ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ۱۰ نوع محصول صیفی رفته است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، بیش از ۱۰ هزار تن انواع صیفی‌جات شامل خیار، گوجه، بادمجان، فلفل و سبزیجات برداشت شود.

وی افزود: بیش از ۵ هزار کشاورز به طور مستقیم در این فصل مشغول برداشت محصولات تابستانی هستند و با وجود گرمای طاقت‌فرسا، این تلاش‌ها به رونق اقتصادی منطقه و تأمین نیازهای غذایی استان و کشور کمک شایانی کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر تصریح کرد: محصولات تولیدی پس از برداشت، به میادین تره‌بار این شهرستان منتقل و از آنجا به استان‌های همجوار و نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: کشاورزان دره‌شهر با مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توانسته‌اند تابستان را به فصل رونق تولید و امید تبدیل کنند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان این منطقه باشیم.

کد مطلب 6873812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها