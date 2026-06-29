به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای مسابقات یک ویژگی کاملاً متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته داشته است؛ اهمیت دقایق تلف‌شده و گل‌هایی که پس از دقیقه ۹۰ به ثمر می‌رسند.

داوران این دوره با تاکید فیفا بر جبران کامل زمان‌های از دست رفته، وقت‌های اضافه طولانی‌تری را برای نیمه دوم مسابقات در نظر گرفته‌اند. تصمیمی که باعث شده بسیاری از تیم‌ها تا آخرین ثانیه‌ها امیدوار بمانند و برخی دیگر در آستانه سوت پایان، فرصت صعود یا پیروزی را از دست بدهند.

بررسی مسابقات برگزار شده نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به ۱۵ دیدار در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم دچار تغییر نتیجه شده‌اند. اتفاقی که در برخی گروه‌ها حتی سرنوشت تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی را نیز تغییر داده است.

برای فوتبال ایران، مهم‌ترین صحنه به دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر بازمی‌گردد. در حالی که مسابقه با تساوی دنبال می‌شد. شجاع خلیل‌زاده در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده موفق شد دروازه مصر را باز کند و تصور می‌شد ایران به یک پیروزی ارزشمند دست یافته است.

با این حال بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی، این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد تا یکی از تلخ‌ترین لحظات جام برای فوتبال ایران رقم بخورد. گلی که می‌توانست شرایط ایران را در جدول گروهی تغییر دهد.

یکی دیگر از مسابقات تاثیرگذار مرحله گروهی به دیدار الجزایر و اتریش اختصاص داشت. جایی که گل دقایق پایانی باعث تغییر نتیجه مسابقه شد و معادلات صعود را تحت تاثیر قرار داد.

مرحله حذفی نیز از این قاعده جدا نشد! در نخستین مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا و آفریقای جنوبی تا واپسین لحظات با تساوی پیش می‌رفتند اما گل دقیقه ۲+۹۰ کانادایی‌ها، میزبان مسابقات را راهی مرحله بعد کرد و نماینده آفریقا را از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشت.

به نظر می‌رسد جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از هر دوره دیگری به مسابقه‌ای برای ۹۰ دقیقه تبدیل نشده و تیم‌ها مجبورند تا آخرین ثانیه‌های وقت‌های تلف‌شده تمرکز خود را حفظ کنند؛ جایی که تاکنون بارها سرنوشت پیروزی، شکست، صعود و حذف تغییر کرده است.