ناکامی بزرگ آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶/ آفریقا سبقت بزرگ گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، فوتبال آسیا یکی از ضعیفترین عملکردهای خود در تاریخ این رقابتها را به ثبت رساند.
از ۹ نماینده قاره آسیا در این دوره از مسابقات، تنها تیمهای ملی ژاپن و استرالیا موفق شدند جواز حضور در مرحله یکشانزدهم نهایی را کسب کنند و سایر نمایندگان این قاره خیلی زود با جام جهانی خداحافظی کردند.
تیمهای ملی ایران، ازبکستان، کرهجنوبی، عربستان سعودی، قطر، عراق و اردن از جمله تیمهایی بودند که نتوانستند از مرحله گروهی عبور کنند. همچنین دیگر نماینده آسیا نیز در پایان مرحله گروهی از دور رقابتها کنار رفت تا در مجموع تنها دو تیم آسیایی به جمع ۳۲ تیم برتر راه پیدا کنند.
این آمار زمانی بیشتر به چشم میآید که عملکرد تیمهای آفریقایی مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان آفریقا در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکردی فراتر از انتظار داشتند و ۹ تیم از بین ۱۰ تیم شرکت کننده این قاره توانستند به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کنند و تونس تنها تیمی بود که حذف شد. آماری که نشاندهنده رشد قابل توجه فوتبال آفریقا در سالهای اخیر است.
ناکامی گسترده تیمهای آسیایی در شرایطی رقم خورد که با افزایش تعداد تیمهای جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم، سهمیه قارهها نیز افزایش یافته بود و انتظار میرفت نمایندگان آسیا بیش از گذشته در مرحله حذفی حضور داشته باشند اما نتایج مرحله گروهی خلاف این پیشبینی را نشان داد.
عملکرد ضعیف آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶، بدون تردید یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیونهای عضو خواهد بود. قارهای که با وجود افزایش سهمیه، نتوانست از فرصت ایجاد شده برای تثبیت جایگاه خود در فوتبال جهان بهره ببرد.
نظر شما