بدشانسی تیم ملی فوتبال ایران سوژه مجله معروف آمریکایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی موفق به صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نشد که شاگردان امیر قلعه نویی در سه بازی مرحله گروهی شکستی را تجربه نکردند و با کسب سه تساوی و سه امتیاز به کار خود در این مسابقات پایان دادند.
مجله معروف تایم (TIME) آمریکا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در این رابطه نوشت: ورزشکاران معمولاً تلاش میکنند احساسات واقعی خود را، بهویژه هنگام صحبت با رسانهها پنهان کنند و خود را راضی و آرام نشان دهند اما رامین رضاییان مدافع تیم ملی ایران، پس از تساوی تلخ یک بر یک مقابل مصر نتوانست ناراحتی خود را مخفی کند.
او تنها چند دقیقه پس از پایان مسابقه و در حالی که به شدت تحت تأثیر قرار داشت، در گفتگو با خبرنگاران ورزشگاه سیاتل با چشمانی اشکآلود گفت هنوز باور نمیکند گل دقیقه ۳+۹۰ شجاع خلیلزاده پس از بازبینی بسیار دقیق VAR به دلیل آفساید مردود اعلام شده است؛ گلی که اگر پذیرفته میشد، برای نخستین بار ایران را به مرحله حذفی جام جهانی میرساند.
بدشانسی ایران تنها به این صحنه ختم نشد. درست پیش از سوت پایان مسابقه نیز ضربه سر سعید عزت اللهی به تیر دروازه برخورد کرد.
اما ماجرا تنها ۲۴ ساعت بعد تلختر هم شد. با وجود تساوی مقابل مصر، ایران همچنان شانس صعود به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم را داشت.
برای صعود ایران کافی بود یکی از سه اتفاق رخ دهد؛ غنا کرواسی را شکست دهد، ازبکستان برابر جمهوری دموکراتیک کنگو شکست نخورد یا دیدار اتریش و الجزایر برنده داشته باشد.
هیچیک از این سه سناریو محقق نشد. کرواسی با نتیجه ۲ بر یک غنا را شکست داد و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت.
اما عجیبترین اتفاق در دیدار الجزایر و اتریش رخ داد. در حالی که بازی در وقتهای تلفشده با تساوی ۲ بر ۲ دنبال میشد و هر دو تیم با همین نتیجه صعود میکردند، بازیکنان الجزایر مشغول حفظ توپ و اتلاف وقت بودند. با این حال، الجزایر ناگهان حمله کرد و روی پاس زیبای حسام عوار، ریاض محرز گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا الجزایر ۳ بر ۲ پیش بیفتد؛ نتیجهای که در همان لحظه ایران را راهی مرحله حذفی میکرد.
اما این خوشحالی تنها چند ثانیه دوام داشت. اتریش در آخرین حمله بازی با ارسال بلند توپ، روی ضربه سر مایکل گریگوریش و سپس ضربه سر ساشا کالایدزیچ گل تساوی را به ثمر رساند تا مسابقه ۳ بر ۳ به پایان برسد.
به این ترتیب، اتریش راهی مرحله بعد شد و در یکشانزدهم نهایی به مصاف اسپانیا رفت، الجزایر نیز حریف سوئیس شد و ایران با وجود شکستناپذیر بودن در هر سه مسابقه، از جام جهانی حذف شد.
حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از ابتدا با حاشیهها و تنشهای سیاسی همراه بود. همزمان با برگزاری مسابقات، تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا ادامه داشت و همین موضوع شرایطی بیسابقه را برای تیم ملی ایران رقم زد.
پیش از آغاز جنگ، ایران قصد داشت اردوی آمادهسازی خود را در شهر توسان ایالت آریزونا برگزار کند، اما در نهایت مجبور شد کمپ خود را به شهر تیخوانای مکزیک منتقل کند. همچنین تنها برای مدت کوتاهی اجازه ورود به خاک آمریکا را داشت و تعدادی از اعضای کادر فنی و مدیریتی نیز موفق به دریافت ویزا نشدند.
بازیکنان و کادر فنی ایران در طول مسابقات بارها نسبت به این شرایط اعتراض کردند و معتقد بودند رفتوآمدهای مداوم و محدودیتهای اعمالشده، روند تمرینات، ریکاوری و آمادهسازی تیم را مختل کرده و شرایطی نابرابر برای ایران ایجاد کرده است.
هرچند سیاست همواره با ورزش در هم آمیخته است، اما اگر برای لحظهای مسائل سیاسی را کنار بگذاریم، نمیتوان با بازیکنان ایران همدردی نکرد؛ فوتبالیستهایی که تنها چند سانتیمتر با تحقق رؤیای تاریخی صعود به مرحله حذفی جام جهانی فاصله داشتند و میتوانستند میلیونها ایرانی را خوشحال کنند.
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