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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

قایدی: خداحافظ بهترین و بدشانس ترین نسل تاریخ!

قایدی: خداحافظ بهترین و بدشانس ترین نسل تاریخ!

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران متنی را درباره حذف این تیم از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که تنها ۴۵ دقیقه در ۳ بازی این تیم در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان رفت پس از حذف این تیم با انتشار پستی در اسنتاگرام عنوان کرد: «امروز نه فقط از جام جهانی، بلکه از رویاهایی که با هر بازی ساخته بودیم، خداحافظی کردیم. عشق به این پیراهن، با یک شکست یا یک حذف از بین نمی‌رود. ما کنار هم ماندیم، چون دوست داشتن فقط برای روزهای برد نیست. امروز دل‌ها شکست اما امید هنوز زنده است. روزی دوباره برمی‌گردیم؛ خداحافظ جام جهانی، بهترین نسل تاریخ و بدشانس‌ترین نسل تاریخ.»

قایدی: خداحافظ بهترین و بدشانس ترین نسل تاریخ!

کد مطلب 6874006

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