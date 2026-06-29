ارزیابی مستمر بیماری های واگیر در مراسم های مذهبی و ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی گفت: مراقبت فعال و شناسایی بههنگام رویدادهای بهداشتی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز طغیانها و اپیدمیهای احتمالی خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مخاطرات ناشی از تردد زائران، بهویژه زائران ورودی از مرزهای شرقی کشور، گفت: لازم است برنامهریزی مناسبی برای هدایت مسیرهای تردد زائران با همکاری استانداریها و مسئولان محلی انجام شود تا احتمال انتقال بیماریهای واگیر از جمله تب دنگی، مالاریا و بیماریهای منتقله از آب و غذا به حداقل برسد.
مرادی همچنین بر تقویت مراقبتهای بهداشتی در مبادی مرزی زمینی و هوایی، اجرای مراقبت سندرومیک، آموزش و اطلاعرسانی عمومی درباره رعایت بهداشت فردی، مصرف آب و غذای سالم و استفاده از وسایل حفاظت فردی در برابر گزش پشهها تأکید کرد.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، استفاده از مواد دورکننده حشرات، پوشیدن لباسهای آستینبلند و رنگ روشن، خودداری از استقرار در محلهای مستعد تکثیر پشهها و استفاده از پشهبند در صورت استراحت در فضای باز را از مهمترین توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از بیماریهای منتقله توسط پشههای آئدس و آنوفل عنوان کرد.
مرادی همچنین بر هماهنگی کامل حوزههای بهداشت، درمان، اورژانس پیشبیمارستانی و آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه پذیرش، ایزولهسازی، نمونهگیری، تشخیص و گزارشدهی موارد مشکوک و قطعی بیماریهای واگیر تأکید کرد و افزود: آمادگی بیمارستانها، اختصاص فضاهای ایزوله تنفسی، بازآموزی کارکنان و رعایت دقیق اصول کنترل عفونت از الزامات این ایام است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت مراقبت از زائران پاکستانی ورودی از مرزهای ریمدان، پیشین و میرجاوه، خاطرنشان کرد: کوتاهسازی زمان توقف این زائران در مناطق جنوب شرقی کشور و هدایت سریعتر آنان به سمت مناطق مرکزی، میتواند در کاهش خطر انتقال بیماریهایی مانند تب دنگی مؤثر باشد.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر آمادهباش کامل مدیران بیماریهای واگیر، کارشناسان کشیک، تیمهای ارزیابی خطر و پاسخ سریع، از دانشگاههای علوم پزشکی خواست تمامی موارد مشکوک به بیماریهای واگیر و هرگونه طغیان احتمالی، بهویژه طغیان اسهال، اسهال خونی، مسمومیتهای غذایی و بیماریهای حاد تنفسی را در سریعترین زمان ممکن به دانشگاه محل سکونت بیمار، دانشگاههای محل تردد اتباع خارجی و همچنین مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گزارش کنند.
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