به گزارش خبرگزاری مهر، صورتیان در حاشیه نشست مدیران و رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق لرستان، گفت: باتوجهبه شرایط موجود و ضرورت ارتقای مهارتهای خانوادهها، اجرای برنامههای آموزش خانواده در قالب وبینارها، دورههای آموزشی و ارائه سرخطهای آموزشی بهصورت متمرکز و با بهرهگیری از مدرسان توانمند در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش مدیران مدارس در اطلاعرسانی مؤثر، افزود: ضروری است مدیران مدارس اطلاعرسانی لازم را بهگونهای انجام دهند که جامعه هدف با مشارکت و استقبال بیشتری در برنامههای آموزشی و وبینارها حضور داشته باشند.
رئیس اداره انجمن اولیاومربیان آموزشوپرورش لرستان درباره لباس فرم دانشآموزان نیز، گفت: دستورالعمل سال گذشته همچنان معتبر و لازمالاجراست و هیچ مدیری مجاز به تغییر رنگ و طرح لباس فرم دانشآموزان تا سه سال نخواهد بود.
صورتیان، ادامه داد: هنرستانهای دارای رشته طراحی و دوخت در ۲۸ منطقه استان موظف هستند با مشارکت هنرآموزان و هنرجویان، برنامهریزی لازم را برای تأمین پوشاک موردنیاز دانشآموزان دختر و پسر در تمامی مقاطع تحصیلی انجام دهند.
وی با اشاره به اولویتبخشی به ظرفیتهای آموزشی استان، عنوان کرد: اولویت دوخت لباس فرم دانشآموزان با هنرستانهاست و در مراحل بعد، از ظرفیت کارگاههای دارای مجوز و دارای توان تولید استفاده خواهد شد و فرایند تأیید و نظارت نیز با همکاری دستگاههای مسئول و اصناف انجام میشود.
رئیس اداره انجمن اولیاومربیان آموزشوپرورش لرستان، همچنین درباره ثبتنام سرویس مدارس گفت: خانوادههای متقاضی استفاده از سرویس دانشآموزی میتوانند با مراجعه به سامانه سپند، درخواست خود را ثبت کرده و پس از تعیین نرخهای مصوب قانونی، فرایند عقد قرارداد برای سال تحصیلی جدید را انجام دهند.
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