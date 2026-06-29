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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

استفاده از لباس فرم قبل در سال تحصیلی جدید مجاز است

استفاده از لباس فرم قبل در سال تحصیلی جدید مجاز است

همدان-رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان همدان گفت: دانش‌آموزانی که لباس فرم سال گذشته آنها مناسب باشد، می‌توانند در سال تحصیلی جدید نیز از همان لباس استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طلایی مشعوف ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ممنوعیت هرگونه تغییر در طرح، رنگ و مدل لباس فرم دانش‌آموزان برای سال تحصیلی آینده خبر داد و اظهار کرد: مدیران مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان حق ندارند طرح، رنگ یا مدل لباس فرم را نسبت به سال گذشته تغییر دهند و دانش‌آموزانی که لباس فرم سال گذشته آنها از نظر سایز و شرایط استفاده مناسب باشد، می‌توانند در سال تحصیلی پیش‌رو نیز از همان لباس استفاده کنند.

وی با اشاره به ساماندهی تولیدی‌های مجاز لباس دانش‌آموزی افزود: تولیدی‌های دارای مجوز با معرفی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به ادارات آموزش و پرورش معرفی شده‌اند و فرآیند تعیین و ابلاغ نرخنامه لباس فرم مدارس در دست پیگیری است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان همدان تصریح کرد: نرخ پیشنهادی لباس فرم مدارس در هفته جاری در ستاد تنظیم بازار استان همدان بررسی و تصویب خواهد شد و نرخنامه مصوب به‌زودی به ادارات آموزش و پرورش و مدارس سراسر استان ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 6874307

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