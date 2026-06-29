استفاده از لباس فرم قبل در سال تحصیلی جدید مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طلایی مشعوف ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ممنوعیت هرگونه تغییر در طرح، رنگ و مدل لباس فرم دانش‌آموزان برای سال تحصیلی آینده خبر داد و اظهار کرد: مدیران مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان حق ندارند طرح، رنگ یا مدل لباس فرم را نسبت به سال گذشته تغییر دهند و دانش‌آموزانی که لباس فرم سال گذشته آنها از نظر سایز و شرایط استفاده مناسب باشد، می‌توانند در سال تحصیلی پیش‌رو نیز از همان لباس استفاده کنند.

وی با اشاره به ساماندهی تولیدی‌های مجاز لباس دانش‌آموزی افزود: تولیدی‌های دارای مجوز با معرفی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به ادارات آموزش و پرورش معرفی شده‌اند و فرآیند تعیین و ابلاغ نرخنامه لباس فرم مدارس در دست پیگیری است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان همدان تصریح کرد: نرخ پیشنهادی لباس فرم مدارس در هفته جاری در ستاد تنظیم بازار استان همدان بررسی و تصویب خواهد شد و نرخنامه مصوب به‌زودی به ادارات آموزش و پرورش و مدارس سراسر استان ابلاغ می‌شود.