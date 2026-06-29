باند سرقت خودرو در اصفهان منهدم شد؛کشف ۳۰ دستگاه زانتیا و پراید مسروقه

سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای زانتیا و پراید در سطح شهر اصفهان، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی، تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی موفق شدند سه نفر از اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اخذ مجوزهای لازم، طی چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و در مواجهه با مستندات پلیس به ۳۰ فقره سرقت خودرو از نوع زانتیا و پراید در سطح شهر اصفهان اعتراف کردند.

سرهنگ علی‌اکبری خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم گفت: شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده برای خودروهای خود، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

