  1. استانها
  2. اصفهان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

باند سرقت خودرو در اصفهان منهدم شد؛کشف ۳۰ دستگاه زانتیا و پراید مسروقه

باند سرقت خودرو در اصفهان منهدم شد؛کشف ۳۰ دستگاه زانتیا و پراید مسروقه

اصفهان – رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو و کشف ۳۰ دستگاه خودروی مسروقه از نوع زانتیا و پراید در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای زانتیا و پراید در سطح شهر اصفهان، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی، تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی موفق شدند سه نفر از اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اخذ مجوزهای لازم، طی چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و در مواجهه با مستندات پلیس به ۳۰ فقره سرقت خودرو از نوع زانتیا و پراید در سطح شهر اصفهان اعتراف کردند.

سرهنگ علی‌اکبری خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم گفت: شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده برای خودروهای خود، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6873987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها