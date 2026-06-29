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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

رگبار پراکنده و رعد و برق مهمان آسمان قزوین می‌شود

رگبار پراکنده و رعد و برق مهمان آسمان قزوین می‌شود

قزوین- کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با گذر امواج تراز میانی جو، از سه‌شنبه تا چهارشنبه افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق رگبار باران و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز وضعیت جوی در سطح استان قزوین نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر، گاهی وزش باد و برای روز چهارشنبه در برخی مناطق رگبار باران همراه با احتمال وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه این ناپایداری‌ها ماهیتی محلی خواهند داشت، تصریح کرد: شدت و گستره بارش‌ها در همه نقاط استان یکسان نخواهد بود و احتمال وقوع آن به صورت نقطه‌ای وجود دارد.

بهروزی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: با استقرار زبانه پرفشار و شمالی شدن سوی جریانات، امروز علاوه بر وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

کد مطلب 6874022

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