مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز وضعیت جوی در سطح استان قزوین نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه با گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر، گاهی وزش باد و برای روز چهارشنبه در برخی مناطق رگبار باران همراه با احتمال وقوع رعد و برق پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه این ناپایداریها ماهیتی محلی خواهند داشت، تصریح کرد: شدت و گستره بارشها در همه نقاط استان یکسان نخواهد بود و احتمال وقوع آن به صورت نقطهای وجود دارد.
بهروزی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: با استقرار زبانه پرفشار و شمالی شدن سوی جریانات، امروز علاوه بر وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
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