علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی و با نفوذ جریانات مرطوب شمالی، طی روز گذشته آسمان استان غالباً ابری بود و کاهش نسبی دمای هوا در بیشتر مناطق را شاهد بودیم.
وی افزود: در این مدت وقوع رگبارهای پراکنده بهویژه در نواحی کوهپایهای و ارتفاعات گلستان را شاهد بودیم.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از امروز دوشنبه تا پیش از ظهر سهشنبه، از شدت ناپایداریهای جوی کاسته میشود و شرایط جوی استان به طور موقت آرامتر خواهد شد.
نعمتی خاطرنشان کرد: با این حال، از بعدازظهر سهشنبه بار دیگر بر میزان ناپایداریهای جوی افزوده میشود و احتمال شکلگیری رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.
وی با اشاره به چشمانداز روزهای پایانی هفته گفت: پیشبینیها نشان میدهد در دو روز پایانی هفته، جو استان پایدارتر شده، آسمان غالباً صاف تا آفتابی خواهد بود و روند افزایش تدریجی دما در سطح استان آغاز میشود.
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