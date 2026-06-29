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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

طوفان شدید با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

طوفان شدید با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

زابل- مدیرکل هواشناسی سیستان وبلوچستان گفت: بامداد امروز وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان تشدید شد و ایستگاه هواشناسی زابل سرعت باد ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بامداد امروز وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان تشدید شد و ایستگاه هواشناسی زابل سرعت باد ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد که در پی آن، شعاع دید افقی در این شهرستان به ۵۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به ۶۰۰ متر کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده وقوع گردوخاک شدید و کاهش محسوس کیفیت هوا در منطقه است.

وی با اشاره به تداوم این شرایط جوی اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته، در شمال استان وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی این مدت، در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد گاهی همراه با گردوخاک، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

حیدری از شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی خواست در زمان وقوع گردوخاک از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز به دلیل کاهش میدان دید، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را در ترددهای جاده‌ای مدنظر قرار دهند.

وی همچنین توصیه کرد: کشاورزان، دامداران، گلخانه‌داران و سایر بهره‌برداران بخش‌های مختلف، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک اتخاذ کنند.

کد مطلب 6873994

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