دهقانی: ۱۱۱ اصفهانی طی یک هفته اخیر از خطر مرگ نجات یافتند

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار عملیات‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان طی یک هفته اخیر اظهار کرد: در این مدت شهروندان اصفهانی ۶ هزار و ۹۶۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ و شماره بدون اشغال ۱۱۲۵ تماس گرفته‌اند که حاصل آن ۲۶۷ عملیات مختلف در سطح شهر بوده است.

وی افزود: از مجموع این مأموریت‌ها، ۱۴۱ مورد مربوط به حریق، ۱۶۳ عملیات امداد و نجات و ۲۳ عملیات نیز در حوزه خدمات ایمنی انجام شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تشریح جزئیات حریق‌ها گفت: در این بازه زمانی ۱۸ فقره حریق در منازل مسکونی، ۲۲ فقره حریق خودرو، ۱۰ فقره حریق در مراکز تجاری و صنعتی و ۶۰ فقره حریق مربوط به ضایعات صنعتی و کشاورزی به وقوع پیوسته است.

دهقانی در تشریح عملیات امداد و نجات نیز بیان کرد: ۱۳ عملیات مربوط به محبوس شدن افراد در فضاهای مسکونی، تجاری و کارگاهی، ۷ عملیات مربوط به حوادث ساختمانی از جمله گودبرداری، تخریب غیراصولی و ریزش بنا، ۹ عملیات مربوط به حوادث ترافیکی و محبوس شدن در خودرو، ۲۰ عملیات نجات حیوانات و ۲ عملیات مربوط به سقوط از ارتفاع و حوادث کوهستان بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت نجات جان شهروندان، گفت: مهم‌ترین دستاورد این عملیات‌ها، نجات ۱۱۱ نفر از شهروندان عزیز اصفهانی از خطر مرگ و آسیب جدی بوده است که برای ما آتش‌نشانان تنها یک عدد نیست؛ بلکه ۱۱۱ فرصت دوباره زندگی است.

دهقانی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان ما با تمام توان و با یک هدف مشخص، یعنی حفاظت از جان و مال شهروندان عزیز، در حال خدمت‌رسانی هستند.