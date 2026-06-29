  1. استانها
  2. اصفهان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

دهقانی: ۱۱۱ اصفهانی طی یک هفته اخیر از خطر مرگ نجات یافتند

دهقانی: ۱۱۱ اصفهانی طی یک هفته اخیر از خطر مرگ نجات یافتند

اصفهان-سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت:طی یک هفته اخیر شهروندان اصفهانی ۶ هزار و ۹۶۵ بار با آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که به ۲۶۷ عملیات در سطح شهر منجر شده و۱۱۱ نفر از خطر مرگ نجات یافتند.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار عملیات‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان طی یک هفته اخیر اظهار کرد: در این مدت شهروندان اصفهانی ۶ هزار و ۹۶۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ و شماره بدون اشغال ۱۱۲۵ تماس گرفته‌اند که حاصل آن ۲۶۷ عملیات مختلف در سطح شهر بوده است.

وی افزود: از مجموع این مأموریت‌ها، ۱۴۱ مورد مربوط به حریق، ۱۶۳ عملیات امداد و نجات و ۲۳ عملیات نیز در حوزه خدمات ایمنی انجام شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تشریح جزئیات حریق‌ها گفت: در این بازه زمانی ۱۸ فقره حریق در منازل مسکونی، ۲۲ فقره حریق خودرو، ۱۰ فقره حریق در مراکز تجاری و صنعتی و ۶۰ فقره حریق مربوط به ضایعات صنعتی و کشاورزی به وقوع پیوسته است.

دهقانی در تشریح عملیات امداد و نجات نیز بیان کرد: ۱۳ عملیات مربوط به محبوس شدن افراد در فضاهای مسکونی، تجاری و کارگاهی، ۷ عملیات مربوط به حوادث ساختمانی از جمله گودبرداری، تخریب غیراصولی و ریزش بنا، ۹ عملیات مربوط به حوادث ترافیکی و محبوس شدن در خودرو، ۲۰ عملیات نجات حیوانات و ۲ عملیات مربوط به سقوط از ارتفاع و حوادث کوهستان بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت نجات جان شهروندان، گفت: مهم‌ترین دستاورد این عملیات‌ها، نجات ۱۱۱ نفر از شهروندان عزیز اصفهانی از خطر مرگ و آسیب جدی بوده است که برای ما آتش‌نشانان تنها یک عدد نیست؛ بلکه ۱۱۱ فرصت دوباره زندگی است.

دهقانی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان ما با تمام توان و با یک هدف مشخص، یعنی حفاظت از جان و مال شهروندان عزیز، در حال خدمت‌رسانی هستند.

کد مطلب 6874033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها