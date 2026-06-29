به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در نشست با مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند از آموزش‌وپرورش در اجرای برنامه‌های تربیتی، آموزشی و فرهنگی حمایت کنند.

وی افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری باید از دوران کودکی آغاز شود تا احترام به قانون از سال‌های نخست تحصیل در ذهن دانش‌آموزان شکل بگیرد و در آینده شاهد کاهش قانون‌گریزی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اجرای مستمر و هدفمند طرح قاضی در مدرسه تصریح کرد: حضور قضات در مدارس باید با بهره‌گیری از افرادی توانمند در برقراری ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و اولیا انجام شود تا این برنامه علاوه بر ارائه آمار، آثار تربیتی و فرهنگی ملموسی نیز به همراه داشته باشد.

دهقانی ادامه داد: اجرای طرح نماد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و هرچه فرآیند شناسایی آسیب‌ها و مسائل دانش‌آموزان دقیق‌تر و گسترده‌تر انجام شود، برنامه‌های مداخله‌ای و حمایتی نیز اثربخش‌تر خواهد بود.