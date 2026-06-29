به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مرکز رشد پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در راستای توسعه فناوری‌های نوآورانه، ارتقای توانمندی فعالان حوزه گیاهان دارویی و تقویت دانش تخصصی در مسیر تجاری‌سازی محصولات این حوزه، سلسله وبینارهای تخصصی با عنوان تسلط بر تجارت و تولید گیاهان دارویی را برگزار می‌کند.

این مجموعه وبینارها با تمرکز بر موضوعات کلیدی زنجیره ارزش گیاهان دارویی، از مرحله تولید تا ورود به بازار، تلاش دارد زمینه آشنایی پژوهشگران، فناوران، دانشجویان، تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و سایر فعالان این حوزه را با الزامات فنی، استانداردی، تجاری و قانونی توسعه محصولات گیاهان دارویی فراهم کند.

در نخستین وبینار این دوره که روز نهم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود، محمدرضا دهقانی به موضوع آشنایی با بازاریابی و بازرگانی گیاهان دارویی می‌پردازد. در این نشست، شرکت‌کنندگان با اصول ورود محصولات گیاهان دارویی به بازار، راهکارهای توسعه بازار، مباحث بازرگانی و الزامات موفقیت در حوزه تجارت این محصولات آشنا خواهند شد.

دومین وبینار در دهم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح با ارائه رضا حاجی‌آقایی برگزار می‌شود و به بررسی استانداردهای تولید فرآورده‌های گیاهی اختصاص دارد. در این برنامه، مهم‌ترین الزامات فنی، استانداردهای تولید و شاخص‌های کیفی مورد نیاز برای تولید فرآورده‌های گیاهی مطابق ضوابط تخصصی تشریح خواهد شد.

سومین وبینار نیز یازدهم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی ایمان ایرامنش برگزار می‌شود. محور این نشست، آشنایی با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان غذا و دارو است و شرکت‌کنندگان با الزامات قانونی، فرآیندهای اخذ مجوز و مقررات حاکم بر تولید و عرضه فرآورده‌های گیاهان دارویی آشنا خواهند شد. دبیری این رویداد را هادی طلوع بر عهده دارد و حضور در تمامی وبینارها برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به لینک وبینار به نشانی meeting.acecr.ac.ir و با انتخاب نام جلسه پژوهشکده گیاهان دارویی و رمز عبور ۱۰۲۰۳۰ در این وبینارها شرکت کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیش‌تر، شماره‌های ۰۲۱-۶۶۵۶۱۰۵۰ و ۰۲۶-۳۴۹۰۵۰۴۴ در اختیار متقاضیان قرار دارد.

برگزاری این سلسله وبینارها در شرایطی انجام می‌شود که توسعه فناوری‌های مرتبط با گیاهان دارویی، ارتقای کیفیت تولید، استانداردسازی فرآورده‌ها و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه به شمار می‌رود و آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی فعالان این زیست‌بوم و توسعه بازار محصولات فناورانه گیاهان دارویی ایفا کند.