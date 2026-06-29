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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

ستوده‌نژاد: ۴۰ موکب ورزشی به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند

ستوده‌نژاد: ۴۰ موکب ورزشی به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند

تهران- مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از استقرار ۴۰ موکب ورزشی برای خدمات‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده‌نژاد، پیش از ظهر دوشنبه، در تشریح تمهیدات اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از استقرار ۴۰ موکب ورزشی در مسیرهای تعیین‌شده خبر داد.

وی با اشاره به دستور وزیر ورزش و جوانان و استاندار تهران، اظهار کرد: تمامی کمیته‌های مرتبط تشکیل شده و همه اماکن ورزشی، سالن‌ها، ورزشگاه‌ها و خوابگاه‌های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان برای اسکان زائران در اختیار ستاد خدمات‌رسانی قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: ظرفیت اسکان حدود ۲۰۰ هزار نفر برای این اداره‌کل پیش‌بینی شده که شامل ورزشگاه‌های روباز، سالن‌های سرپوشیده و خوابگاه‌های ورزشی در سراسر استان است و پس از تجهیز، در اختیار شهرداری تهران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فدراسیون‌ها، هیئت‌های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان در ۴۰ موکب مستقر خواهند شد، گفت: با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئت پزشکی ورزشی استان تهران، پزشکان و نیروهای درمانی نیز در این موکب‌ها حضور خواهند داشت و خدمات درمانی، توزیع آب، غذا و سایر اقلام مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

ستوده‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس دستور وزارت ورزش و جوانان، کاروان‌های ورزشی از سراسر کشور برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به تهران اعزام خواهند شد.

کد مطلب 6874046

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